Medienbildung in Horb: Interaktive Theateraufführung soll Kinder stärken

Ein Projekt stärkt Kinder und Eltern im Umgang mit digitalen Medien.
Mit einem besonderen Auftakt ist das neue medienbildende Programm des Jugendreferats der Stadt Horb gestartet. Unter dem Titel „Medienheldin und Medienheld – wir haben’s gecheckt!“ wurden Eltern und Kinder der Klassenstufe 3 für einen bewussten und sicheren Umgang mit digitalen Medien sensibilisiert. In der Hohenberghalle fand der offizielle Start des Projekts mit einem medienbildenden Elternabend statt. Im Mittelpunkt stand die interaktive Theateraufführung „@Ed und Ich“ mit dem Theaterteam „MachWas“, das auf kindgerechte und zugleich berührende Weise die Geschichte der jungen Leonie erzählte – ein Mädchen, das von ihrer Oma ein Tablet geschenkt bekommt und dabei die Chancen und Gefahren der digitalen Welt entdeckt.