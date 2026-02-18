Medienbericht: Spekulationen um vorzeitigen Rückzug von EZB-Chefin Lagarde

Erneut gibt es Berichte, Christine Lagarde könne die EZB vor Ende ihrer Amtszeit im Oktober 2027 verlassen. Die Notenbank erklärt, es sei noch keine Entscheidung getroffen.
Frankfurt/Main - Räumt EZB-Präsidentin Christine Lagarde ihren Posten vorzeitig? Ein Bericht der "Financial Times" gibt Spekulationen, die es 2025 schon einmal gab, neue Nahrung. Demnach wolle Lagarde noch vor der französischen Präsidentschaftswahl, die im April 2027 stattfinden soll, die Europäische Zentralbank (EZB) verlassen. Hintergrund sind offenbar Sorgen, dass nach den Wahlen in Frankreich Rechtspopulisten großen Einfluss haben könnten und die Neubesetzung der EZB-Spitze komplizierter werden könnte.