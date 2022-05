1 Bundeskanzler Olaf Scholz – seine Ansprache soll am frühen Sonntagabend ausgestrahlt werden. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Laut der „Bild“ plant Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag eine TV-Ansprache anlässlich des Ukraine-Kriegs. Auch der Zweite Weltkrieg soll demzufolge ein Thema der Ansprache sein.















Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich einem „Bild“-Bericht zufolge am Sonntag in einer Fernsehansprache an die Bundesbürger wenden und über den Krieg in der Ukraine und das Ende des Zweiten Weltkriegs sprechen. Die Zeitung beruft sich auf informierte Kreise. Die Ansprache soll demnach am Sonntagnachmittag aufgezeichnet und am frühen Abend von ARD und ZDF ausgestrahlt werden. Scholz hatte sich bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar mit einer Ansprache an die Bevölkerung gewandt.

Am Sonntag, den 8. Mai, wird in mehreren Ländern an die bedingungslose Kapitulation der Deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg erinnert. Der Tag markiert damit auch die Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa.