Medienausleihe in Lörrach: Bibliothek erhöht Preise

Die Entgelte der Stadtbibliothek steigen ab 15. April moderat an. Dies beschloss der Gemeinderat. Ab 15. April beträgt das Jahresentgelt für Erwachsene 25 Euro statt 20 Euro, für Paare und eheähnliche Gemeinschaften 45 Euro statt 35. Auch die Nutzungsentgelte für bestimmte Medien steigen leicht. Nach wie vor wird es Ermäßigungen für Gruppen wie Auszubildende, Studenten und Empfänger von Sozialleistungen geben. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre können die Stadtbibliothek auch in Zukunft kostenlos nutzen.

Gründe für die Erhöhung Die Gründe, die die Verwaltung für die Gebührenerhöhung anführte, konnten alle Fraktionen im Gemeinderat nachvollziehen. Seit der bisher letzten Gebührenerhöhung im Jahr 2017 seien die Anschaffungspreise für Bücher und andere Medien gestiegen. Außerdem habe die Stadtbibliothek ihr Angebot erweitert, etwa um die „Bibliothek der Dinge“. Großen Wert legte man im Gemeinderat darauf, dass Kinder und Jugendliche dies alles weiterhin unentgeltlich nutzen können.

Was die Räte sagen

Elisabeth Weiß-Sinn (Grüne) lobte die Stadtbibliothek als Ort ohne Konsumpflicht, wo sich ein Querschnitt der Stadtgesellschaft treffe. Problematisch fand sie, dass die Beschaffung seit drei Jahren eingeschränkt sei. Auch die Bibliotheken der Ortsteile fand sie wichtig, weil viele Kinder dort zum ersten Mal in Kontakt zu Büchern kämen. Diese Büchereien seien Orte der Bildung und soziale Treffpunkte, fügte Silke Herzog (Freie Wähler) an.