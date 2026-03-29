Medienausleihe in Lörrach: Bibliothek erhöht Preise

Die Entgelte der Stadtbibliothek steigen ab 15. April moderat an.
Die Entgelte der Stadtbibliothek steigen ab 15. April moderat an. Dies beschloss der Gemeinderat. Ab 15. April beträgt das Jahresentgelt für Erwachsene 25 Euro statt 20 Euro, für Paare und eheähnliche Gemeinschaften 45 Euro statt 35. Auch die Nutzungsentgelte für bestimmte Medien steigen leicht. Nach wie vor wird es Ermäßigungen für Gruppen wie Auszubildende, Studenten und Empfänger von Sozialleistungen geben. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre können die Stadtbibliothek auch in Zukunft kostenlos nutzen.