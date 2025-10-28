Medien sprechen von „Debakel“: Darum steht eine Herrenknecht-Maschine am Gotthard still

Mit zwei Tunnelbohrmaschinen von Herrenknecht will die Schweiz am Gotthard eine zweite Röhre bauen, 2030 soll sie fertig sein. Doch seit Juni steckt „Paulina“ im Gotthardmassiv fest.
Fast jeder Autofahrer, der im Sommer gen Süden durch die Schweiz in den Urlaub fährt, kennt es: Stau im Gotthardtunnel. Die 16,9 Kilometern lange Röhre durch das Alpenmassiv ist ein Nadelöhr – und muss noch dazu saniert werden. Um den Tunnel für diesen Zeitraum nicht komplett sperren zu müssen, baut das Schweizer Bundesamt für Straße (Astra) eine zweite Röhre.