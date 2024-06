Medien: Klage gegen Sun: Rückschlag für Prinz Harry

1 Prinz Harry geht seit Längerem gegen britische Boulevardmedien vor, denen er Bespitzelung vorwirft. Foto: Andy Stenning/AP/dpa

Seit Längerem klagt Prinz Harry gegen britische Boulevardmedien. Er wirft ihnen Bespitzelung vor. Der nächste Prozess soll im Januar beginnen. Doch der Richter hat gewichtige Fragen.









London - Bei seiner Klage gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung "The Sun" wegen illegaler Informationsbeschaffung hat Prinz Harry einen Rückschlag erlitten. Ein Richter in London ordnete an, dass der jüngere Sohn von König Charles III. erklären müsse, warum zahlreiche Nachrichten und Dokumente gelöscht worden seien, die mutmaßlich wichtig für den Rechtsstreit mit News Group Newspapers (NGN) seien. Das berichteten britische Medien. Dabei geht es um Chats von Harry mit J.R. Moehringer, dem Ghostwriter seiner Autobiografie "Reserve".