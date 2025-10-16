Medien an Haiterbacher Schule: Schon die Viertklässler erforschen das Internet

Im Rahmen des Programms „101 Schulen“ gibt es an der Burgschule Haiterbach Workshops, bei denen sich schon Grundschüler mit der Mediennutzung und den Fallstricken befassen.
Kostenlose Fledermausbilder sind relevant bei der Internet-Recherche für ein Fledermaus-Referat – ein Hexengebräu mit der Zutat Fledermauskot eher weniger. Mit einem kleinen Test prüft Gabriella Parditka, Medienreferentin der Landesmedienzentrale Baden-Württemberg, das Verständnis der Viertklässler, was beim Suchen im Internet wichtig ist.