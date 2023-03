1 Eine Polizeistreife des Polizeireviers Balingen konnte den Mann stoppen. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Ein wegen seiner Fahrweisen auffälligen Mercedes GLC 300 E-Fahrer ist am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr per Notruf von mehreren Verkehrsteilnehmern gemeldet worden.









Balingen - Der Mercedes-Fahrer war zunächst auf der B 27 aus Richtung Hechingen kommend in Richtung Balingen unterwegs. Beim Passieren der Ausfahrt Balingen-Messegelände/B 463 fuhr er geradeaus weiter über die dortige Verkehrsinsel und im weiteren Verlauf dann entgegen der Fahrtrichtung weiter in Richtung "Auf Stetten". In der "Lange Straße" hielt er erst einige Meter nach einer rotlichtzeigenden Ampel an. Bei der anschließenden Weiterfahrt prallte er mehrfach gegen Bordsteinkanten und überfuhr weitere Verkehrsinseln. In der Längenfeldstraße mussten zwei Fußgänger zur Seite springen, nachdem er auf den Gehweg geriet.

Eine Polizeistreife des Polizeireviers Balingen konnte den Mercedes kurze Zeit später in der Wilhelm-Kaut-Straße stoppen. Bei der anschließenden Überprüfung des 56-jährigen Fahrers ergaben sich Hinweise auf eine Medikamentenbeeinflussung. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein einbehalten. Am Fahrzeug konnten weitere, bislang noch nicht zuordenbare Unfallschäden festgestellt werden.

Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder die eventuell durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264611 zu melden.