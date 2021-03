1 In dem Mediclin-Komplex in Donaueschingen befindet sich auch die Seniorenresidenz "Am Baar-Zentrum". Sie zieht im September nach Königsfeld um. Foto: Müller

EW Aufgrund einer neuen Verordnung kann die Mediclin-Seniorenresidenz nicht weiter in Donaueschingen untergebracht werden und zieht planmäßig nach Königsfeld um.

Donaueschingen - Mehr Platz für die Bewohner – das dürfte das Kernthema der sperrig klingenden Landesheimbauverordnung sein. Lange Zeit war sie nur eine nahende Konsequenz – die Regelung stammt vom August 2009 – mittlerweile werden allerdings konkrete Folgen deutlich sichtbar. So auch in Donaueschingen.

Bislang war 2021 kein ruhiges Jahr für die Mediclin-Seniorenresidenz "Am Baar-Zen­trum". Das komplette Jahr 2020 hindurch vor einer Infektion mit dem Corona-Virus verschont, schlug die Pandemie im denkbar ungünstigsten Zeitpunkt zu: Zwischen der Verabreichung von erster und zweiter Impfdosis. Die Konsequenz daraus ist, dass die Corona-Impfung erneut erfolgen muss, allerdings ist das laut Ordnungsamt Schwarzwald-Baar erst in mehreren Monaten möglich. Die Ausbreitung der Infektion im Heim sei zu diffus gewesen. Und wer eine Infektion durchgemacht hat, bekommt vorerst keine Impfung.

Coronafall unterbricht die beiden Impftermine

Und ruhig wird es in diesem Jahr auch später nicht bleiben. Denn es steht ein großer Umzug an. Die komplette Einrichtung wird voraus­sichtlich im September in der Stadt ihre Zelte abbrechen und nach Königsfeld ziehen, wo die Mediclin weitere Einrichtungen unterhält. "Bewohner und Angehörige wurden zum frühestmöglichen Zeitpunkt über die Schließung des Hauses in Donaueschingen informiert. Selbstverständlich wurde die Schließung auch gegenüber neuen Interessenten transparent kommuniziert", erklärt Gerda Schwarz, Pressereferentin der Mediclin-Zentralverwaltung in Offenburg.

In Königsfeld entstehe eine neue Mediclin-Seniorenresidenz. "Für alle der derzeit 27 Bewohner in Donaueschingen wird ein Platz in dieser neu erbauten Seniorenresidenz bereitgestellt", so Schwarz weiter. Werde dieser Platz nicht in Anspruch genommen, können sich die Bewohner ohne eine Kündigungsfrist um einen Platz in einer anderen Einrichtung bemühen.

Hier kommt wieder die Verordnung ins Spiel. Sie verpflichtet Pflegeeinrichtungen dazu, deren Bewohner nur noch in Einzelzimmern unterzubringen. Damit soll verhindert werden, dass Betroffene gegen ihren Willen mit Unbekannten in einem Zimmer zusammenleben müssen, weil kein Einzelzimmer da ist. So werde auch in Heimen eine geschützte Privat- und Intimsphäre gewährleistet.

Vorgaben nicht für alle Einrichtungen umsetzbar

Laut Sozialministerium zeige die Praxis, dass es in Heimen regelmäßig Wartelisten für einen Umzug vom Doppelzimmer in ein Einzelzimmer gebe, während dies umgekehrt nicht der Fall sei. Eine Nachfrage nach Doppelzimmern bestehe längst nicht mehr. Ausgehend von den gesellschaftlichen Entwicklungen werde die Nachfrage nach Einzelzimmern auch in Zukunft noch weiter zunehmen.

Nicht jede Einrichtung hat jedoch die Möglichkeit, diese Vorgaben auch umzusetzen. Das ist auch in Donaueschingen der Fall: "In der Seniorenresidenz ›Am Baar-Zentrum‹ können die Vorgaben der Landesheimbauverordnung für Baden-Württemberg aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht erfüllt werden", erklärt die Pressereferentin.

Aufgrund des geplanten Neubaus in Königsfeld habe die Heimaufsicht des Regierungspräsidiums allerdings eine verlängerte Übergangsfrist gewährt. "Mit der Fertigstellung des Neubaus in Königsfeld entfällt nun dieser Bestandsschutz für die Einrichtung in Donaueschingen. Der Um- und Einzug in das neue Haus ist für September 2021 geplant."

Die Räumlichkeiten der Seniorenresidenz seien angemietet gewesen und gehen an die Reha-Klinik "Mediclin Klinik am Vogelsang" über.

Alle Mitarbeiter, die derzeit noch in der Donaueschinger Einrichtung arbeiten, können auch in die neue Einrichtung in Königsfeld übernommen werden. "Mitarbeitern, die zu einem anderen Arbeitgeber wechseln möchten, wird mit flexiblen Fristen entgegengekommen", sagt Schwarz.

Umzug zunächst auf Sommer 2020 datiert

Der in Königsfeld entstehende Neubau war erst auf Sommer 2020 datiert, das Datum musste jedoch auf 2021 korrigiert werden.

"Bedingt durch die angespannte Lage in der deutschen Baubranche hat die Vergabe der Aufträge an die verschiedenen Gewerke teilweise eine monatelange Vorlaufzeit vor dem Baustart des jeweiligen Gewerks. Der Bauprozess wurde teilweise auch durch Wettereinflüsse verzögert. So war der Rohbau im Winter 2019/2020 fertiggestellt", heißt es aus der Pressestelle.

Die Landesheimbauverordnung ist eine der großen Herausforderungen für Alten- und Pflegeheime. Sie müssen ihre baulichen Gegebenheiten an neue Vorgaben anpassen. Dafür gab es vom Gesetzgeber auch ein entsprechendes Zeitfenster. Jedoch sind notwendige Anpassungen baulich nicht immer auch möglich. Für wen gilt sie? Die Landesheimbauverordnung regelt die Qualität des Wohnens nur für stationäre Einrichtungen (Heime). Die Vorgaben gelten nicht für die sich am häuslichen Umfeld orientierenden ambulant betreuten Wohngemeinschaften, so das Landessozialministerium. Ist die Frist zu kurz gesetzt? Die Anforderungen an die Heime steigen und moderne Qualitätskriterien sollen schnellstmöglich umgesetzt werden. Dennoch sei eine Übergangsfrist, in diesem Fall zehn Jahre, notwendig. Laut Sozialministerium könne diese in besonderen Fällen sogar auf bis zu 25 Jahre ab Betriebsbeginn verlängert werden. Werden Bewohner gezwungen, in Einzelzimmern zu leben? Nein, die Verordnung lässt Wohneinheiten zu, dann aber über entsprechende Raumkonzepte, wie etwa durch einen flexibel gestaltbaren Durchgang zwischen den Zimmern. Warum überhaupt Einzelzimmer? Damit soll verhindert werden, dass Betroffene gegen ihren Willen mit Unbekannten in einem Zimmer zusammenleben müssen, weil kein Einzelzimmer da ist. So werde auch in Heimen eine geschützte Privat- und Intimsphäre gewährleistet. Laut Sozialministerium zeige die Praxis, dass es in Heimen regelmäßig Wartelisten für einen Umzug vom Doppelzimmer in ein Einzelzimmer gebe, während dies umgekehrt nicht der Fall sei. Eine Nachfrage nach Doppelzimmern bestehe längst nicht mehr. Ausgehend von den gesellschaftlichen Entwicklungen werde die Nachfrage nach Einzelzimmern noch weiter zunehmen.