Was die Lahrer Volksbank mit dem Post-Areal vorhat

Mediathek zieht in Sparkasse

1 Im Dornröschenschlaf: Das ehemalige Post-Gelände im Herzen der Stadt wartet auf eine neue Nutzung. Foto: Bender

Der Plan der Stadt, mit der Mediathek ins Sparkassen-Gebäude zu ziehen, wirft die Frage auf, wie es mit dem alten Post-Areal weitergeht. Die Lahrer Volksbank als Eigentümerin hat einige Ideen, allerdings noch keine fixe. Nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich ist ein Verkauf der Brache.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Viele Jahre schien der Weg vorgezeichnet: Die Volksbank Lahr als Eigentümerin und die Stadt Lahr als Planerin und designierte Nutzerin bekundeten mehrfach den Willen, das gut 4000 Quadratmeter große ehemalige Post-Areal in der Lotzbeckstraße gemeinsam entwickeln zu wollen. Im Fokus stand die Unterbringung von Mediathek und Volkshochschule. Beiden ist es am bisherigen Standort im Haus zum Pflug in der Kaiserstraße längst zu eng geworden.