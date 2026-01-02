Mediathek wird umgesiedelt: Umbau in der Lahrer Stadtverwaltung bietet neue Chance für Cornelia Lanz

Die Mediathek wird dem Lahrer Amt für Stadtgeschichte und Archivwesenzugeordnet, wodurch der Aufgabenbereich der einstigen Kulturamtschefin wächst.
„Organisatorische Veränderung im Dezernat II, hier: Mediathek“, lautet der Betreff der E-Mail, die Guido Schöneboom kurz vor Weihnachten an die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats verschickte. In dem Schreiben, dessen Inhalt die LZ kennt, skizziert der Erste Bürgermeister eine Neuordnung seines Ressorts, die sowohl eine Struktur- als auch Personalrochade bedeutet.