Mediathek Hornberg: Junge Leser aus bekommen ein Dankeschön

Bücherlesen muss nicht teuer sein – die Mediathek Hornberg bietet eine große Auswahl an Lesestoff. Die eifrigsten jungen Leser werden sogar jedes Jahr mit einem kleinen Dankeschön bedacht. Dieses Jahr durften sich Xander Benzing, Philip Hennig und Mustapha Bakro über ein Heimatkärtle im Wert von zehn Euro freuen. „Ausgezeichnet werden jeweils die Vielleser der Altersgruppen sieben, neun und elf Jahre,“ erklärte Tanja Tagliareni von der Tourist-Info.

Der siebenjährige Xander führt mit 25 Ausleihen die Liste in seiner Kategorie an. Zu seinen Lieblingsbüchern gehören die Detektivgeschichten aus der Reihe „Die Drei Fragezeichen Kids“ und Wissensbücher über alles, was interessant ist für Kinder in seinem Alter, wie unter anderem Fußball.

Diese Art von Büchern mag auch Philip Hennig (neun Jahre) aus Oberprechtal, der vergangenes Jahr 43 Medien auslieh. Er gehört in der Hornberger Mediathek schon seit Jahren zum jungen Kundenstamm. Die Verbindung entstand über Kontakte, die die Familie zur örtlichen evangelischen Kirchengemeinde pflegt, wie Philips Mutter auf Nachfrage erklärte.

Der elfjährige Mustapha, der fabelhafte 129 Medienausleihungen verbuchte, konnte bei der Ehrung nicht anwesend sein. Mediathek-Mitarbeiterin Sabine Schultheiß wusste jedoch zu berichten, dass die Leseratte alles verschlingt, was mit Wissen zu tun hat und daher die Kindersachbuchreihe „Wieso? Weshalb? Warum?“ ganz oben auf Mustaphas Ausleihliste steht.

„Lesen ist wichtig – macht weiter so,“ ermunterte Tagliareni die fleißigen Besucher der Mediathek. Lesen verbessert nicht nur die Allgemeinbildung und den Wortschatz, sondern fördert auch die Ausdrucksfähigkeit und die Rechtschreibung.

Alles in allem gehören 57 Kinder und 33 Jugendliche zur Leserschaft der insgesamt 314 Mitglieder der Mediathek. Der besondere Dank Tagliarenis galt den ehrenamtlichen Damen, die die Einrichtung mit viel Engagement und Herz leiten: „Ohne ihren unermüdlichen Einsatz wäre unsere Mediathek nicht das, was sie heute ist.“

Seit fast zwanzig Jahren bietet die 2008 in der Werderstraße 15 eröffnete Mediathek ein gut sortiertes Angebot mit aktuell 9314 Einheiten. Die Beliebtheit digitaler Medien wie Hörbuch und E-Books ist mit 1303 Ausleihen auch in Hornberg gewachsen, wie die Statistik zeigt.

Den Spitzenplatz belegen jedoch immer noch die Printmedien mit 5824 Ausleihen. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ist die Nutzung der Mediathek kostenlos, Erwachsene können für einen Jahresbeitrag von zehn Euro (Familien 15 Euro), einen Nutzerausweis erstehen. Die Öffnungszeiten der Mediathek und deren Angebot sind unter der Homepage der Stadt Hornberg einzusehen.