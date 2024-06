Mecklenburg-Vorpommern: Nach Unfall mit Reisebus auf A24 Sperrung aufgehoben

1 Rettungskräfte neben dem beschädigten Reisebus auf der Autobahn 24. Inzwischen ist die Sperrung aufgehoben. Foto: SWM DV StudioRalf Drefin/dpa

Blievenstorf - Ein Reisebus ist in der Nacht zum Freitag auf der Autobahn 24 südlich von Schwerin verunglückt - 16 Menschen sind dabei leicht verletzt worden. Sechs Verletzte seien in ein Krankenhaus in Schwerin gekommen, der Rest sei vor Ort versorgt worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Bus aus dem polnischen Danzig mit knapp 60 Insassen kam nach ersten Erkenntnissen in der Nähe der Ortschaft Blievenstorf in Mecklenburg-Vorpommern nach links von der Fahrbahn ab - "vermutlich aus Unachtsamkeit", sagte der Polizeisprecher.