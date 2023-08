In Mecklenburg-Vorpommern kommt ein 60-jähriger Mann ums Leben, nachdem er sich ins Bein geschossen hat. Was über den Vorfall bekannt ist.

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Jäger gestorben, nachdem er sich ins Bein geschossen hat. Der Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen sei am späten Samstagabend der Unglücksfall mitgeteilt worden, teilte die Polizei in Neubrandenburg am Sonntag mit. Da der genaue Aufenthaltsort des 60-Jährigen unbekannt gewesen sei, sei sofort eine Suchaktion mit Kräften des Rettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei und einem Polizeihubschrauber gestartet worden.

Die Einsatzkräfte entdeckten den Mann schließlich leblos an einem Feldrand zwischen den Dörfern Brünkendorf und Rookhorst. Ein Reanimationsversuch sei erfolglos geblieben. Der aus dem Bereich Ribnitz-Damgarten stammende Mann sei noch an der Unglücksstelle gestorben.