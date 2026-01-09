Fußball-Bundesliga Schnee, Wind, Eis: Zwei Bundesliga-Spiele im Norden abgesagt

Die extremen Wetterbedingungen im Norden haben Folgen für die Bundesliga: Sowohl das Spiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig als auch die Partie des SV Werder gegen die TSG Hoffenheim werden abgesagt.