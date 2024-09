So sollen 5000 Euro erzielt werden

1 Der Fuhrpark der Mecker-Gilde hätte zwar einen Bauplatz für eine Halle, an der Obereschacher Straße in Villingen, es fehlt aber noch etwas Hiddelisgeld. Der Vorsitzende Martin Weidinger und seine Stellvertreterin Julia Weidinger hoffen noch auf ein paar milde Gaben, um alles winterfest machen zu können. Foto: Willi Zimmermann

Die Mecker-Gilde kann im nächsten Jahr auf ihr 60-jähriges Bestehen zurückblicken. Feierlaune ist noch keine, ist doch die Unterbringung des Fuhrparks noch ungewiss.









Link kopiert



Einen Bauplatz für eine Halle hätte man an der Obereschacher Straße im Anschluss an das Gelände des Geflügelzuchtvereins Villingen durchaus, aber es fehlt noch etwas an „Kleingeld“, um Nägel mit Köpfen zu machen.