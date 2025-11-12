McDonald’s, KFC & Co.: Warum wird in Schnellrestaurants derzeit so viel Frittenfett geklaut?

Einbrecher stehlen im McDonald’s und Kentucky Fried Chicken in Sindelfingen altes Frittenfett. Zuletzt häufen sich solche Fälle. Denkbare Erklärung ist ein neuer Kraftstoff.
Bargeld und Schmuck stehen bei Einbrechern hoch im Kurs. Neuerdings haben manche Diebe es offenbar auf eine ganze andere heiße Ware abgesehen: altes Frittenfett. Erst in der vergangenen Woche waren unbekannte Täter in Sindelfingen beim Kentucky Fried Chicken (KFC) in der Böblinger Straße über einen rund zwei Meter hohen Zaun geklettert und haben aus dem Außenlager 300 Liter Altfett mitgehen lassen.