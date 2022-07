2 Ein fester Bestandteil des Treffens: der Mofaweitwurf. Foto: Dold

Sie tun es wieder: Der Motorradclub (MC) Hardt veranstaltet nach zweijähriger Pause erneut sein Motorradtreffen in gewohnter Form. "Unser Verein identifiziert sich nun einmal über das Treffen", sagt MC-Präsident Dietmar Flaig.















Hardt - Die Nachricht wird auch Hunderte von Fans der Großveranstaltung am Hugswald freuen. Das Motorradtreffen war immer ein Publikumsmagnet – und das dürfte auch diesmal so werden.

"Powerage" und "No Way" spielen

Von Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, sind die Gäste willkommen. Für den passenden Ton auf der Bühne sorgen am Freitag "Powerage" und am Samstag "No Way". Zudem sind auch die traditionellen Spiele wie Mofaweitwurf vorgesehen. Am Sonntag endet die Veranstaltung nach dem Frühstück.

Das Treffen sei seit jeher das Aushängeschild des Vereins, sagt Dietmar Flaig. Bereits eine Woche vor der Veranstaltung beginne der gemeinsame Aufbau. Es werde übers Motorradfahren philosophiert und die Geselligkeit gepflegt. Zudem hätten Motorradfahrer meist handwerkliches Geschick, sodass der Aufbau relativ problemlos vonstatten gehe. "Das ist schon seit über 30 Jahren so", erzählt er.

Derzeit rund 70 Mitglieder

Der Präsident freut sich darüber, dass der MC gut aufgestellt sei – und auch viele jüngere Mitglieder habe. Acht Anwärter – sogenannte Prospects – gibt es derzeit. Diese müssen sich ein Jahr lang bewähren, bevor sie im Herbst in die Reihen des MCs aufgenommen werden – oder eben nicht. Im Gegensatz zu anderen Motorradvereinen gibt es beim MC Hardt also kein Problem mit einer Überalterung der Mitglieder. "Das Vereinsleben ist intakt und wir wollen den Menschen mit dem Treffen wieder ein Stück Normalität zurückgeben", betont Dietmar Flaig. Derzeit habe der MC rund 70 Mitglieder.

Mit dem diesjährigen Treffen endet eine lange Durststrecke. Vor zwei Jahren war nur eine kleine interne Veranstaltung möglich. 2021 gab es immerhin ein Treffen im Kleinformat – an einem Tag für die Leute aus Hardt, am nächsten Tag für befreundete Motorradclubs. Grund für die Einschränkungen war natürlich Corona.

Ausflug an den Comer See

Dieses Mal wird die komplette MC-Mannschaft aber wieder für ihre Gäste da sein. Und nicht nur das: Unterstützung erhält der Verein von den Athleten und dem Radfahrverein, die beim Essen herrichten und dem Frühstück am Sonntag zur Hand gehen werden.

Doch nicht nur am eigenen Treffen sind die Mitglieder des Motorradclubs aktiv: Jüngst bewirtete man Gäste beim Dorffest. Zudem gab es dieses Jahr bereits einen viertägigen Vereinsausflug mit über 30 Motorradfahrern an den Comer See. Flagge zeigte man auch beim Pflichttreffen in Musbach bei Freudenstadt. Zudem werden weitere Treffen im In- und sogar Ausland besucht. Bei den befreundeten El Crados im Elsass ist der MC Hardt seit langem Dauergast – und die El Crados werden natürlich auch in Hardt vertreten sein.

Auch auf dem Sachsenring vertreten

MC-Mitglieder waren außerdem bereits im Motorradfahrer-Mekka auf der Isle of Man und gar am Nordkap. Zudem war eine Abordnung beim Moto GP auf dem Sachsenring dabei. Nun aber wollen die Mitglieder in wenigen Wochen wieder einmal ihre Gäste beim Treffen im Hugswald unterhalten.