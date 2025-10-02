Mazmannhalle in Albstadt: Bangen um den nächsten Handball-Spieltag

Die unendliche Geschichte um die Albstädter Hallen ist um ein Kapitel reicher: Am Freitag wurde die Mazmannhalle gesperrt und der Handball-Spieltag abgesagt – es regnete hinein.
Schon seit Tagen hatten sich die die Handballer der HSG Albstadt gezwungen gesehen, recht und schlecht um die Eimer herumzutrainieren, die das aus den undichten Stellen im Dach herabtropfende Wasser auffingen. Die Hoffnung, der Regen würde so rechtzeitig aufhören, dass die Rundenspiele am Wochenende ausgetragen werden könnten, erfüllte sich nicht; am Freitag sperrte die die Stadt die Mazmannhalle, und der Handballspieltag wurde abgesagt. Neun Rundenspiele fielen aus, das Regional- und das Bezirksoberligaspiel der Herren, das Landesligaspiel der Damen und dazu sechs Jugendspiele.