Mazmannhalle in Albstadt: Bangen um den nächsten Handball-Spieltag

Die unendliche Geschichte um die Albstädter Hallen ist um ein Kapitel reicher: Am Freitag wurde die Mazmannhalle gesperrt und der Handball-Spieltag abgesagt – es regnete hinein.

Schon seit Tagen hatten sich die die Handballer der HSG Albstadt gezwungen gesehen, recht und schlecht um die Eimer herumzutrainieren, die das aus den undichten Stellen im Dach herabtropfende Wasser auffingen. Die Hoffnung, der Regen würde so rechtzeitig aufhören, dass die Rundenspiele am Wochenende ausgetragen werden könnten, erfüllte sich nicht; am Freitag sperrte die die Stadt die Mazmannhalle, und der Handballspieltag wurde abgesagt. Neun Rundenspiele fielen aus, das Regional- und das Bezirksoberligaspiel der Herren, das Landesligaspiel der Damen und dazu sechs Jugendspiele.

Nach dem Wochenende wurde die Halle wieder freigegeben, allerdings nur partiell: Eine von der Stadt verständigte Fachfirma hatte, nachdem der Regen aufgehört hatte und das Niederschlagswasser ein Stück weit abgetrocknet war, die Stellen geortet, an denen es eindrang. Am Montag sahen der Bauleiter des städtischen Amts für Bauen und Service und die Hausmeister die Bescherung an; danach verfügten sie, dass das rechte und das linke Hallendrittel sowie der Gymnastikraum, der gar nichts abbekommen hatte, wieder für den Trainingsbetrieb genutzt werden durften. Das mittlere Drittel aber blieb gesperrt; hier trat weiterhin Wasser ein – ein falscher Schritt konnte auch bei mäßigem Tempo unabsehbare Folgen haben.

Jetzt sind die Handwerker gefordert; im abgesperrten Hallendrittel steht ein fahrbares Gerüst, auf dem gearbeitet wird. Der Wassereintritt durch die Decke ist primär auf Schäden in der Flachdachabdichtung und an den Oberlichtern zurückzuführen. Zwar sind diese maroden Dichtungen in den vergangenen Jahren mehrfach geflickt und die schadhaften Oberlichter provisorisch repariert worden, aber das Wasser fand immer wieder Wege, ins Gebäude einzudringen.

Der Dachablauf ist offenbar wieder leck

Im ersten Hallendrittel vor allem am Spielfeldrand. Hier war schon im vergangenen Jahr eindringende Feuchtigkeit festgestellt worden; daraufhin wurden sämtliche Dachabläufe mit einer Kamera befahren und gereinigt. Momentan scheint das Rohr aber wieder leck zu sein und soll nun erneut überprüft werden.

Wo kommt das Wasser tatsächlich her?

Im mittleren Hallenteil tropft das Wasser an zwei benachbarten Stellen von der Deckenplatte. Allerdings scheint es anderswo einzudringen, denn dort, wo es tropft, wurden keine offensichtlichen Schäden an der Dachabdichtung festgestellt, während die Umgebung der Ecken der Oberlichter eine ganze Menge aufweist. Diese Stellen werden jetzt neu abgedichtet – und dann hofft man, dass es nicht mehr weiter tropft.

Eigentlich müssten neueDoppelstegplatten her

Bleibt das dritte Hallendrittel – hier tritt das Wasser vor allem an den Doppelstegplatten der Lichtbänder ein. Die provisorische Abdichtung wird hier wohl nur vorübergehende Abhilfe schaffen können; eigentlich müssten die Platten ausgetauscht werden.

Immerhin, die provisorische Schadensbehebung läuft, und es besteht Hoffnung, dass die HSG am übernächsten Woche ihre Rundenspiele austragen kann. Laut Geschäftsführer Robert Merz wäre ein neuerlicher Ausfall fatal; aufgrund des vollen Spielplans sei es schon jetzt schwierig genug, Ausweichtermine zu finden. Außerdem sei die HSG auf die Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Bewirtung angewiesen.

Im übrigen aber, so Merz, bereite auch der eingeschränkte Trainingsbetrieb gravierende Probleme: In einem einzigen Hallendrittel könne eine Viertligamannschaft nicht angemessen trainieren. Einzige Ausweichmöglichkeit sei die Landessportschule, die großzügigerweise einen zusätzlichen Trainingstag bewilligt habe; in allen anderen Albstädter Hallen herrsche Harzverbot – und Harz sei in der vierten Liga unverzichtbar „So geht es nicht weiter.“

Die Hallenkonzeption 2015 sah einen Neubau vor

Aber wie dann? Die Hallenkonzeption 2015 hatte vorgesehen, die Mazmannhalle durch eine neue Dreifeldhalle auf dem benachbarten Grundstück zu ersetzen und im Anschluss abzureißen. Allerdings fehlte schon damals das Geld; heute würde der Neubau je nach Ausstattungsstandard und Raumprogramm zwölf bis 15 Millionen Euro kosten. Wo die herkommen sollen, weiß keiner.