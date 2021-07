1 Foto: Schwarzwälder Bote

Balingen. Nach einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitagnachmittag im Bereich der Volksbankmesse zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Der 70-jährige Lenker eines Mazda wollte gegen 15.10 Uhr von einem neben der Volksbankmesse parallel zur Bundesstraße 463 verlaufenden Radweg nach links auf die Straße "Auf Stetten" abbiegen. Dabei übersah er den Volvo einer 46-Jährigen, welche von rechts heranfuhr, so dass beide Autos heftig kollidierten. Da zunächst gemeldet wurde, dass der Unfallverursacher in seinem Fahrzeug eingeklemmt sei, wurden neben der Polizei auch Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Dies bestätigte sich nicht: Lediglich die Fahrertür des Mazda ließ sich nicht mehr öffnen. Nach medizinischer Betreuung vor Ort wurde der Mann zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 15 000 Euro.Foto: Hauser