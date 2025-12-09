Mayer & Cie in Albstadt: Benjamin Mayer im Interview – „Die ganze Industrie ist in Gefahr“

Vor zehn Jahren war Mayer & Cie. noch Weltmarktführer für Rundstrickmaschinen – jetzt ist die Firma am Ende. Unsere Redaktion hat Benjamin Mayer nach den Gründen gefragt.

Das Insolvenzverfahren wurde am 1. Dezember eröffnet; die Abwicklung des Unternehmens wird im ersten Quartal 2026 über die Bühne gehen. Danach ist Mayer & Cie. Geschichte – 120 Jahre Firmengeschichte. Vor vier Jahren hätte Benjamin Mayer, seit 2013 Mitglied der Geschäftsführung, es sich nicht vorstellen können, dass es dahin kommen könnte.

Der Auftragsbestand hatte nach vier flauen Jahren mächtig zugelegt und Rekordhöhe erreicht; dass es sich dabei um ein Strohfeuer handelte, war damals nicht ohne weiteres erkennbar. „Nichts“, sagt Mayer, „hat damals darauf hingedeutet.“

Heute ist man klüger. Im Februar 2022 begann der Ukrainekrieg, der dem Modell Deutschland eine seiner wichtigen Säulen – billige Energie – entzog und die Weltkonjunktur erneut ausbremste. Zeitgleich dirigierte der chinesische Staat die Gelder, die er bis dato primär verwendet hatte, um den überhitzten heimischen Immobilienmarkt zu stützen, um und subventionierte fortan in großem Stil Automobilindustrie und Maschinenbau.

„An der Preisdifferenz kommen auch Kunden nicht mehr vorbei“

Die fluteten nun den Markt mit Produkten, die zwar nach wie vor nicht so hochwertig waren wie die deutschen, aber deren technologischen Vorsprung ein Stück weit aufgeholt hatten. Dabei waren sie ungleich kostengünstiger. „Unsere Maschinen sind heute 15 Prozent teurer als 2021“, sagt Benjamin Mayer, „ihre zehn Prozent billiger. An der Preisdifferenz kommen auch Kunden, die uns bisher treu waren, nicht mehr vorbei.“

Seither ist der Marktanteil der Chinesen an Strickmaschinen von 50 bis 70 Prozent gestiegen. Der Flachstrickmaschinenhersteller Stoll hat im Oktober seine Reutlinger Produktion eingestellt und 270 Mitarbeiter entlassen; Terrot, ein in Chemnitz ansässiger Mitbewerber von Mayer & Cie., ging schon vor zwei Jahren nach einer Insolvenz in chinesischen Besitz über.

Ein Bild aus besseren Tagen: Benjamin Mayer, Geschäftsführer der insolventen Firma Mayer & Cie., spricht über die Hintergründe Foto: HEPP-FOTOGRAFIE / Gabriele Hepp

Allerdings betrifft das Problem nicht nur die Textilmaschinenhersteller. Benjamin Mayer sieht mittelfristig den ganzen deutschen Maschinenbau gefährdet, genau wie die Automobilindustrie. „Schauen Sie sich Bosch an – die waren vor zehn Jahren noch unangefochten. Das ist vorbei.“

„Wir hatten das Know-how“

Aber hat Mayer & Cie. sich nicht auch unternehmerische Stockfehler vorzuwerfen? „Ich wüsste ich nicht, welche früheren oder aktuellen Entscheidungen das Unternehmen hätten retten können“, hält Mayer entgegen. Verfehlte Diversifizierung? Den gescheiterten Ausflug in die Leiterplattenfertigung, den Mayer & Cie. Ende der 1990er Jahre unternahm, und den Einstieg in die Flechtmaschinenherstellung vor sechs Jahren hält Mayer nicht für vergleichbar. „In letzterem Fall stimmten die Voraussetzungen. Wir hatten die Maschinen, wir hatten die Vertriebsstruktur, und wir hatten das Know-how.“

Allerdings gab es auch hier die chinesische Konkurrenz – und das Problem, dass bei einem seit langem ausgereiften Produkt die Verteidigung der technologischen Führerschaft unverhältnismäßig mehr Aufwand und Ressourcen erfordert als die Aufholjagd. Bei Zukunftstechnologien mag der Fall anders liegen – aber kann ein mittelständiger Betrieb mit 120 Jahren Tradition sich einfach neu erfinden und so tun, als sei er ein Start-up?

„Das Ende wäre auch so gekommen“

Bleibt die Frage nach der Liquidität – war Mayer & Cie. in dieser Hinsicht nicht seit Jahren schwach auf der Brust? Gewiss, sagt Benjamin Mayer, aber wenn man aus einer Planinsolvenz komme wie Mayer & Cie. im Jahre 2010, dann habe man halt keinen Speck auf den Rippen. Die folgenden Jahre seien zwar gut gewesen, aber zum Zunehmen habe es nicht gereicht, weil man alles in die Modernisierung von Maschinenbestand und Fabriken habe reinvestieren müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben. „Im Übrigen hätten mehr Rücklagen uns in dieser Wettbewerbssituation auch nichts mehr geholfen. Das Ende wäre auch so gekommen – nur eben einige Monate später.“

Was wird nun aus der vierten Generation der Unternehmerfamilie Mayer? Die Insolvenz von Mayer & Cie ist eine „in Eigenverwaltung“; bis April 2026, sagt Benjamin Mayer, hätten er, sein Bruder Sebastian und sein Cousin Marcus noch im Betrieb zu tun. Und danach? „Weiß ich nicht. Muss ich mir erst noch überlegen.“