Mayer & Cie.: Die IG Metall wird verhandeln

Wie die IG Metall Albstadt auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, hat am Dienstagnachmittag eine Versammlung der Gewerkschaftsmitglieder in der Belegschaft von Mayer & Cie. stattgefunden. In dieser hat die große Mehrheit der Organisierten dafür votiert, mit der Geschäftsleitung von Mayer & Cie. Verhandlungen über die Vorschläge zu führen, die diese der Arbeitnehmerseite Anfang des Monats unterbreitet hatte: Angesichts von Umsatzzahlen, die um 36 Prozent unter denen des bereits angespannten Vorjahres liegen, hatte Mayer & Cie., die rund 300 Firmenmitarbeiter ersucht, auf das Weihnachtsgeld 2024 und die 2025 fälligen Sonderzahlungen – Urlaubs-, Trafo- und Weihnachtsgeld zu verzichten. Im Gegenzug sagt das Unternehmen eine Beschäftigungssicherung und die Verringerung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden zu. Bereits im Frühjahr war ein Verzicht auf Urlaubs- und Trafogeld vereinbart worden.