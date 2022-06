1 Bei Maybrit Illner geht es am Donnerstagabend wieder um den Krieg in der Ukraine (Archivbild). Foto: dpa/Carmen Sauerbrei

Am Donnerstagabend diskutiert Maybrit Illner in ihrer gleichnamigen Talkshow wieder über den Krieg in der Ukraine. Worum geht es genau und wer diskutiert mit?















Maybrit Illner und ihre Gäste diskutieren am Donnerstagabend wieder über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Thema: „Streit statt Stärke – doch nicht gemeinsam gegen Putin?“ Aber worum geht es genau und wer diskutiert überhaupt mit?

Worum geht es?

Schweden und Finnland wollen in die Nato – doch die Türkei blockiert. Ungarn behindert die Sanktionen, bei den Kriegszielen droht in der EU gar eine Spaltung, weil Macron Putin nicht demütigen will, und Italien einen Friedensplan vorlegt, während die Polen und Balten Waffen schicken und Kompromisse ablehnen. Und wo steht Deutschland?

Wer diskutiert mit?

Bei Maybrit Illner zu Gast sind Grüne-Kulturstaatsministerin Claudia Roth und CSU-Europapolitiker Manfred Weber. Die beiden diskutieren mit dem deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel und Gwendolyn Sasse, Direktorin des Berliner Zentrums für Osteuropa- und Internationale Studien (ZOiS) sowie mit dem Leiter der ZDF-Studios in Washington Elmar Theveßen. Auch Ben Hodges, ehemaliger kommandierender General der US-Streitkräfte in Europa, ist zu Gast, der jetzt Spezialist für geopolitische Fragen und europäische Verteidigungspolitik am Center for European Policy Analysis (CEPA) ist.