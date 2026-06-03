Maybach, G-Klasse, AMG: Erstes Maybach-Atelier in Europa – warum Mercedes Warschau wählt

Die Luxusmarke des Stuttgarter Autoherstellers quartiert sich auf der teuersten Einkaufsmeile Polens ein. Die Wirtschaft dort boomt – anders als in Deutschland etwa.

Mercedes‑Maybach setzt mit seinem ersten europäischen Atelier nicht nur auf ein neues Vertriebsformat, sondern auch auf eine symbolträchtige Adresse: die Nowy Świat im Zentrum Warschaus. Die Straße gilt als die teuerste Einkaufsmeile Polens und zieht damit ein kaufkräftiges Publikum an. Ein nicht ganz unwichtiges Merkmal für die Luxusmarke von Mercedes, bei der die S-Klassen-Variante gut eine Viertelmillion Euro kostet.

Die Wahl auf Warschau sei nicht allein aufgrund wirtschaftlicher Kennzahlen ausgewählt worden, sondern wegen klarer qualitativer Entwicklungen in der Region, schreibt Mercedes auf Anfrage. „Zentral- und Osteuropa ist eine Region, die von einem ungebrochenen Streben nach Fortschritt geprägt ist“, sagt Alexander Henzler, CEO von Mercedes‑Benz Zentral- und Osteuropa.

Mercedes: Polen zählt zu den starken Maybach-Märkten

Polen hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der dynamischsten Märkte der EU entwickelt. Für 2025 wird ein Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent ausgewiesen, für 2026 erwartet die polnische Nationalbank je nach Szenario ein Plus von bis zu 3,9 Prozent – jeweils über dem EU‑Durchschnitt.

Zum Vergleich: Für Deutschland wird für 2026 ein Wachstum von 0,6 Prozent prognostiziert, für die EU insgesamt 1,1 Prozent. Dennoch ist die Kaufkraft hierzulande noch deutlich höher. „Zugleich zählen die Märkte in Zentral- und Osteuropa, insbesondere Polen, seit Jahren verlässlich zu den starken Maybach-Märkten“, teilt Mercedes mit.

Neben dem Maybach-Atelier in Warschau befindet sich auch ein Showroom für die Mercedes G-Klasse und für AMG-Modelle. Foto: Mercedes-Benz AG

Mercedes gibt Konzept vor – und setzt auf Drittfirmen

Das erste Showroom dieser Art hat Mercedes-Maybach 2022 in Shanghai eröffnet. Mit diesem Ansatz verlagert Mercedes‑Benz den Schwerpunkt in Richtung eines Vertriebs, bei dem Inszenierung, individuelle Beratung und Aufenthalt eine größere Rolle spielen als der reine Abschluss. Geplant sind nach Angaben von Mercedes Fahrzeugpräsentationen, individuelle Design‑ und Personalisierungstermine sowie Veranstaltungen aus Kunst und Kultur.

Sowohl in Deutschland bei den Niederlassungen als auch bei den beiden Ateliers in Shanghai und Warschau setzt Mercedes auf Drittfirmen, die auf Handel spezialisiert sind und lokales Know-how mitbringen. „Mercedes‑Benz definiert dabei das Konzept, die Markeninszenierung und die inhaltliche Ausgestaltung“, teilt der Automobilhersteller mit. Weitere Standorte in internationalen Metropolen sind geplant; konkrete Details nennt das Unternehmen nicht.