Maybach, G-Klasse, AMG: Erstes Maybach-Atelier in Europa – warum Mercedes Warschau wählt

Die Luxusmarke des Stuttgarter Autoherstellers quartiert sich auf der teuersten Einkaufsmeile Polens ein. Die Wirtschaft dort boomt – anders als in Deutschland etwa.
Mercedes‑Maybach setzt mit seinem ersten europäischen Atelier nicht nur auf ein neues Vertriebsformat, sondern auch auf eine symbolträchtige Adresse: die Nowy Świat im Zentrum Warschaus. Die Straße gilt als die teuerste Einkaufsmeile Polens und zieht damit ein kaufkräftiges Publikum an. Ein nicht ganz unwichtiges Merkmal für die Luxusmarke von Mercedes, bei der die S-Klassen-Variante gut eine Viertelmillion Euro kostet.