Die britische Indierockband Maximo Park hat am Montagabend im leider nur schütter besuchten Stuttgarter Wizemann ein Konzert gegeben.















Irgendwann im langen Lauf der Jahre muss da etwas verloren gegangen sein. Irgendwann zwischen dem Riesenhype im Jahr 2005, als sie bereits vor Erscheinen ihres von der Kritik heiß erwarteten Debütalbums „A certain Trigger“ für das Festival Rock am Ring gebucht wurden. Irgendwann nach ihrem bisher einzigen Solokonzert in Stuttgart im Oktober 2007 im selbstredend ausverkauften LKA. Irgendwann nach diversen weiteren Auftritten bei Rock am Ring oder dem Southside-Festival, nach insgesamt weit über hundert Shows allein in Deutschland, teils in den großen Hallen der Republik. Irgendwann nach bis dato sieben Alben, die sich allesamt unter den Top Twenty der britischen Charts platzieren konnten und von denen zwei immerhin mit goldenen Schallplatten ausgezeichnet worden waren. Irgendwann jedenfalls, wann und warum auch immer, muss der Stern der Band Maximo Park mehr oder weniger verglüht sein.