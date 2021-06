1 Nach dem Länderspieleinsatz steht für Maximiliane Rall nun der Umzug nach München an. Foto: Schwarzwälder Bote

Heimaturlaub, Kräfte auftanken, auf Prüfungen lernen, Umzug vorbereiten: Nationalspielern Maximiliane Rall aus Bösingen ist direkt vom Länderspiel in Offenbach für ein paar Tage nach Hause gekommen und kann nun erst einmal eine bewegende Fußballsaison für sich abhaken.

Trotz Coronapandemie ergaben sich für Rall (120 Bundesligaspiele/18 Tore) drei ganz positiven Ereignisse: Zum Ende der Saison wurde sie von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nachnominiert für die Länderspiele gegen Frankreich und Chile. "Ich habe mich sehr gefreut, da viele Spielerinnen ausgefallen sind wurde ich nachnominiert." Gegen Chile in Offenbach durfte sie am Dienstag mit der Rückennummer 23 ("die wurde mir zugewiesen“) von Anfang an 45 Minuten spielen. "Damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, umso mehr freute es mich. Mit 90 Minuten hatte ich nicht gerechnet. Es war sehr heiß und anstrengend", so die Außenverteidigerin. Was nimmt die 27-Jährige aus der Begegnung und den Trainingseinheiten mit? "Von der Bundestrainerin bekommt man immer ein gutes Feedback, vor allem jedoch hat mir die Woche Training auf sehr hohem Niveau mit starken Spielerinnen wieder sehr viel gebracht."

Mit etwas Glück ist vielleicht im September wieder im Kader, wenn für Deutschland die WM-Qualifikation beginnt für das Turnier 2023 in Neuseeland mit den Spielen gegen Bulgarien (18.9.) in Cottbus und gegen Serbien (21.9.) in Chemnitz.

Psychologie-Studium

Zunächst ist die Saison beendet: Mit der TSG 1899 Hoffenheim landete sie hinter Meister Bayern München und Pokalsieger VfL Wolfsburg auf dem dritten Platz und schaffte zum Abschied die Qualifikation für die Champions-League. Spektakulär hierbei der 3:2-Sieg beim FC Bayern nach 0:2-Rückstand. Seit April steht allerdings ihr Wechsel zu den Münchnerinnen bereits fest. "Dort geht es am 12. Juli mit der Vorbereitung los und ich bin ganz gespannt auf das Training mit vielen tollen Spielerinnen."

Bis dahin tankt Rall in Bösingen etwas Energie, „ich genieße das gute Essen von Mama, lege auch mal die Füße etwas hoch und lerne auf meine letzte Klausur im Psychologie-Studium." Auf der faulen Haut liegen ist allerdings nicht wirklich: Laufen und Krafttraining gehören als Bundesligaspielerin zum Alltag in der Fußball freien Zeit. Demnächst steht dann der Umzug nach München an.

"Die Möbel, die ich aus Hoffenheim mitnehme, passen in einen Transporter. Neue Sachen lasse ich mir direkt gleich nach München liefern. Dort wohne ich etwa zehn bis 15 Minuten vom Trainingsgelände auf dem Campus weg." Den ganzen Umzug stemmt sie im Großen und Ganzen alleine. "Ich freue mich darauf, Möbel baue ich sowieso gerne auf. Da heißt es "selbst ist die Frau bei solchen Dingen." Sollte noch etwas Zeit bleiben, geht Rall vielleicht spontan noch ein paar Tage in den Urlaub.