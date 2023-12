Maxim Huszik: Ski-Star stirbt nach Autounfall in Belarus

1 Der ehemalige Freestyle-Skifahrer Maxim Huszik ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. (Archivbild) Foto: dpa/Darko Bandic

Der Skifahrer Maxim Huszik aus Belarus kommt bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Der frühere Sportler wurde nur 35 Jahre alt.









Der ehemalige Freestyle-Skifahrer Maxim Huszik ist in seiner Heimat Belarus bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das meldete am Mittwoch die staatliche Nachrichtenagentur Belta unter Berufung auf das Sportministerium der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik. Medienberichten zufolge wurde er Mittwochmittag in der Hauptstadt Minsk von einem Auto angefahren und starb noch am Unfallort.