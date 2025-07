Max-Metzger-Schule Schopfheim: Mensa-Neubau ist einen Schritt weiter

1 Die Vorderfront mit dem gläsernen Zwischengang der Max-Metzger-Schule an der Karlstraße soll abgerissen werden. Foto: Christoph Schennen Der Bauausschuss billigt die Pläne des Architekten Osman Askari für die Dr. Max-Metzger-Schule in Schopfheim. An der Karlstraße ist ein Neubau mit Mensa geplant.







Der Bauausschuss hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause dem Entwurf für den Bau der Mensa an der Max-Metzger-Schule zugestimmt. Osman Askari stellte ihn in der Sitzung vor. Der Architekt hat eine besondere Beziehung zur Metzger-Schule und zu Schopfheim, wie er berichtete. Seine Kinder seien in dieser unterrichtet worden. Außerdem habe er zu Beginn seiner Karriere in einem Architekturbüro im ehemaligen Gefängnis von Schopfheim gearbeitet.