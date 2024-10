Max Kruse ist aktuell Teil von "Promi Big Brother 2024". In einer ruhigen Minute erzählte Max Kruse im Container den Bewohnern über das Leben als Fußballer und auch, wie viel er verdiente.

So viel bekam Max Kruse als Fußballer

"Mein Vertrag bei Union lief nur noch ein halbes Jahr, und ich hab einfach einen Vertrag gekriegt, den habe ich nicht mal bei Wolfsburg gekriegt, als die Champions League gespielt haben. Die haben mir das Geld in den Arsch geschoben." So sprach der Fußballer von einem Gehalt beim VfL Wolfsburg von "300 im Monat, plus Handgeld 1,5 Millionen" (gemeint sind hier 300.000 Euro).

Über Max Kruse

Max Kruse ist ein deutscher Fußballspieler, der vor allem als offensiver Mittelfeldspieler und Stürmer bekannt ist. Geboren am 19. März 1988 in Reinbek, begann er seine Profikarriere bei Werder Bremen, bevor er über Stationen wie den FC St. Pauli, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach und den VfL Wolfsburg zu Union Berlin wechselte. Kruse zeichnete sich durch seine technische Finesse, Kreativität und Torgefährlichkeit aus.

Neben seiner fußballerischen Klasse erregte Kruse auch außerhalb des Platzes Aufmerksamkeit, sei es durch seine Pokerleidenschaft oder seine unverblümte Art in Interviews. Sein unkonventioneller Stil und seine Vielseitigkeit machten ihn zu einem Publikumsliebling, aber auch zu einer polarisierenden Figur im deutschen Fußball.