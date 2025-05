Maute-Areal in Bisingen: Neue Baukonzepte vorgestellt – das ist geplant

Ex-Spieler des FC 08 Villingen Dejan Ovuka kickt jetzt im MMA-Käfig

Einst kickte Dejan Ovuka für den FC 08 Villingen in der Oberliga. Der Schwenninger hat inzwischen aber umgesattelt, ist MMA-Profikämpfer und fightet im Käfig. Am 17. Mai steigt er in Genf in den achteckigen Ring.