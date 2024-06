Maute-Areal Bisingen: So konkret sind die künftigen Energiepreise schon kalkuliert

1 Auch die Energieversorgung wird auf dem künftigen Maute-Areal innovativ gestaltet sein. Foto: Kauffmann

Wie werden die künftigen Gebäude auf dem Maute-Areal mit Strom versorgt? Eine entscheidende Frage, die in Zeiten von Energiekrisen und Umbau der Stromerzeugung eine kaum zu unterschätzende Relevanz erhält.









Link kopiert



Energieversorgung ist ein Thema von Langwierigkeit. Das sieht man auch im Hinblick auf das Maute-Areal. Der Gemeinderat hat bereits 2022 ein Energiekonzept in Auftrag gegeben, und 2023 sollte eine Machbarkeitsstudie klären, inwieweit all das, was in diesem Konzept steht, realisierbar ist. Daraus soll nun ein Plan entstehen, aus dem hervorgeht, wie die Machbarkeitsstudie konkret umgesetzt werden könnte. Das hat der Gemeinderat am Dienstag weiterhin beim Energieversorger EnBW in Auftrag gegeben. Kostenpunkt: rund 113 000 Euro.