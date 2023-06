Besucher der Südwest-Messe wissen sie ebenso zu schätzen wie das Publikum der Grünen Woche in Berlin: die Brigachdäler Mauldäschle. Josef Vogt, einst Lehrer an der Hotelfachschule, bereitet sie zu. Er gewährt Einblick in die Herstellung.

Josef Vogt steht in der Küche im Untergeschoss seines Hauses und erklärt, wie er die Brigachdäler Maultaschen zubereitet. Dinkelbrot, Milch, Zwiebeln und Schinkenspeck hat er schon gedünstet, der Spinat, der unbedingt dazugehöre, wird durch den Fleischwolf gedreht. Dazu kommt etwas Bärlauch.

Vogt war Küchenchef und Lehrer an der Hotelfachschule. Seine Küche ist durchaus professionell ausgestattet. Er bereitet hier alles sozusagen gleichzeitig zu.

Schinken darf nicht fehlen

Vogt arbeitet zwei Kilogramm Brät vom Metzger zusammen mit 500 Gramm Zwiebeln und sechs Eiern durch. Parallel muss die erste Masse abgekühlt werden, dann kommen Brät und Eier dazu. Schinken darf auch nicht fehlen. Alles muss exakt abgewogen werden, von allem komme stets die gleiche Menge dazu, erklärt Vogt, plus Pfeffer, Muskat, Paprika, Thymian, Salbei, Kerbel, Oregano und Petersilie. Ferner werden Spezialsalz sowie Kräuter aus dem Sommer zerkleinert, die Maultaschen warten schon auf sie. 500 werden es am Ende sein – 100 gehen an den Hofladen Hettich, 400 sind für den Naturpark-Markt in Königsfeld.

Foto: Hella Schimkat

Vogt erklärt, dass er nur den Nudelteig nicht selbst mache. Der Bärlauch sei auch selbst gepflückt, den gebe es schon seit 14 Tagen im Wald. Cashewnüsse, Sonnenblumen und Kräutersalz werden klein gemahlen, gutes Olivenöl, Bärlauchpesto und Kartoffelflocken vervollständigen die Rezeptur. Die Maultaschen werden gegart, bei der Menge dauert das mehrere Stunden.

Ansturm auf die Delikatesse

Seit 25 Jahren bereitet Vogt seine Delikatesse auch für die Südwestmesse zu, für die Grüne Woche in Berlin ebenfalls und auch für den Naturparkmarkt in Königsfeld. Vor vier Jahren habe er den Brigachtaler Landwirten gesagt, sie sollten etwas Besonderes anbieten, zum Beispiel „Brigachdäler Mauldäschle“. Schließlich stellte er sie selbst her, sie sind seitdem der Renner. Einmal im Monat bringt er die Maultaschen zum Hofladen Hettich, wo sie am Samstag verkauft werden. Vogt schweißt die Maultaschen zu diesem Zweck in Vierer- und Sechser-Portionen. Den Brigachtalern scheinen sie zu schmecken, denn sie eilen immer einmal im Monat zügig zum Hofladen Hettich.