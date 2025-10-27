Möglichkeiten nach: Schüler der Wiesentalschule Maulburg zeigen Interesse an Berufen

Beim Berufsinfotag an der Wiesentalschule in Maulburg haben Unternehmen und Behörden ihre Ausbildungsmöglichkeiten präsentiert. Erstmals war ein Influencer dabei.
Für die achten und neunten Klassen des Haupt- und Realschulzuges der Wiesentalschule Maulburg war kürzlich der traditionelle Berufsinformationstag angesagt. Das Angebot richtete sich zudem an die Realschulklasse 10 und die integrativen Klassen. Ebenfalls waren Jugendliche der siebten Klasse eingeladen, die ebenfalls bereits einen ersten interessierten Blick in die Berufswelt richten wollten. Natürlich waren auch die Eltern eingeladen.