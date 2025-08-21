Maulburg: Radtour über das Gelände lockt Jungabenteurer

1 Spielerisch konnten die Teilnehmer ihre Radfahrkünste trainieren. Foto: zVg/Hubert Klemm Die Ferien-Aktion der Turnerschaft Langenau bot eine Tour über die Mountainbike-Strecke.







Viel los war bei der Maulburger Ferienaktion „Radtour übers Gelände“ für Kinder von neun bis zwölf Jahren. Die Turnerschaft Langenau hat unter der sportlichen Leitung von Hubert Klemm, der von einigen aktiven Jugendlichen der Triathleten unterstützt wurde, ein interessantes Training zusammengestellt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Nach ein paar Trainingsübungen wie Slalom fahren oder Schneckenrennen, das auf dem Hallenbad-Parkplatz stattfand, ging es ins Gelände auf die Mountainbike-Strecke in Langenau.