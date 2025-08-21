Maulburg: Radtour über das Gelände lockt Jungabenteurer
Spielerisch konnten die Teilnehmer ihre Radfahrkünste trainieren. Foto: zVg/Hubert Klemm

Die Ferien-Aktion der Turnerschaft Langenau bot eine Tour über die Mountainbike-Strecke.

Viel los war bei der Maulburger Ferienaktion „Radtour übers Gelände“ für Kinder von neun bis zwölf Jahren. Die Turnerschaft Langenau hat unter der sportlichen Leitung von Hubert Klemm, der von einigen aktiven Jugendlichen der Triathleten unterstützt wurde, ein interessantes Training zusammengestellt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Nach ein paar Trainingsübungen wie Slalom fahren oder Schneckenrennen, das auf dem Hallenbad-Parkplatz stattfand, ging es ins Gelände auf die Mountainbike-Strecke in Langenau.

 

Nachdem die Teilnehmer dort die Hindernisse, die zum Teil durch die Helfer abgesichert wurden, alle bewältigt hatten, ging es gemeinsam nach Maulburg zurück. Hier gab es für alle Teilnehmer und Betreuer noch ein Eis zum Abschluss eines laut den Teilnehmern schönen und interessanten Morgens, heißt es in der Mitteilung der Turnerschaft Langenau.

 