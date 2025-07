Fest beim Männerchor: Maulburgs ältester Verein feiert sein Jubiläum

Das genaue Gründungsdatum des Männerchors Maulburg ist nicht feststellbar, da die Unterlagen bei einem Brand des Gasthauses „Ochsen“, in dem sich das damalige Probelokal befand, vernichtet wurden. Es gibt allerdings eine Aufzeichnung, die belegt, dass der Chor im Jahr 1842 einen Auftritt in Schopfheim hatte. Auf Grund dessen wurde als Gründungsjahr das Jahr 1842 festgelegt. Vermutlich ist die genaue Vereinsgründung aber schon zwei oder drei Jahre früher erfolgt.

Wechselvolle Geschichte

Kurz und gut: Der Männerchor ist der älteste Verein in Maulburg. Außerdem ist der Verein Gründungsmitglied des heutigen Alemannischen Chorverbands und auch dort der älteste noch singende Verein. In den beiden Weltkriegen gab es nicht viel Anlass zum Singen, aber nach den Kriegen fanden sich wieder Männer zusammen, die dem Gesang frönten. In den Anfangsjahren war meist ein Lehrer oder auch mal der Pfarrer Dirigent des Chors. In den vergangenen 25 Jahren steht der Chor unter weiblicher Stabführung. Seit 2016 liegt der Dirigentenstab in den Händen von Elena Saric.

Der Chor singt gerne klassische Chorlieder, aber auch Volkslieder, Schlager, Opern und Operetten sowie Gospellieder, also eigentlich sämtliche Musikgattungen und Stilrichtungen.

Sommerfest mit Gesang

Große Konzerte werden im Regelfall im zweijährlichen Rhythmus organisiert. Kleinere Auftritte finden jedes Jahr statt. Einmal im Jahr gestaltet der Chor zudem in der evangelischen Kirche einen Gottesdienst mit.

Der Männerchor hat derzeit 100 Mitglieder, davon singen 27 Männer aktiv mit. Durch intensive Sängerwerbung in den Jahren 2015 bis 2018 sei es gelungen, zehn neue Sänger zu rekrutieren, wie Andreas Brögin aus dem dreiköpfigen Vorstandsteam sagt. Der Chor sei nun in allen Stimmlagen ausgeglichen.

Auch in diesem Jahr gibt es am Samstag, 26. Juli, wieder ein Sommerfest unter den Kastanien hinter dem Dorfstübli. Bei schlechtem Wetter kann in die Aula der Grundschule ausgewichen werden. Das Fest beginnt um 11 Uhr mit der Bewirtung der Gäste. Zum Frühschoppen gibt es musikalische Unterhaltung, mal vom Musikverein, mal von einem Alleinunterhalter, mal von einem Duett oder einer mehrköpfigen Musikgruppe. Am Nachmittag erfolgen die Gesangseinlagen. Dazu sind zwei Gastchöre eingeladen. In diesem Jahr sind es der Gesangverein Hasel und der Gesangverein Dossenbach. Den Schlusspunkt des gesanglichen Teils bestreitet dann der Männerchor Maulburg. Die Gäste werden mit gegrillten Steaks, Bratwürsten, Wurstsalat oder Frühlingsquark mit Pellkartoffeln verköstigt. Natürlich stehen auch verschiedene Getränke, sowie Kaffee und Kuchen um Verzehr bereit.

Zudem stehen in diesem Jahr verschiedene Ehrungen von langjährigen Mitgliedern an. Die Ehrungen werden im Gesangsblock des Männerchors Maulburg vorgenommen, der zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr abgehalten wird.