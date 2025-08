Maulburg: Hallenbad bleibt ein Zuschussbetrieb

1 Der Gemeinderat Maulburg hat der Erhöhung der Preise für das Hallenbad Maulburg zugestimmt. Das Defizit für das laufende Jahr liegt nach aktuellen Berechnungen bei knapp 809 000 Euro. Foto: Christoph Schennen Die Eintritt für das Hallenbad in Maulburg wird für Erwachsene um 50 Cent erhöht. Die vorgeschlagene Entgelterhöhung führt zu Mehreinnahmen von rund 30 000 Euro im Jahr.







Der Gemeinderat hat einstimmig entschieden, den Eintrittspreis für Erwachsene für das Hallenbad von 4,50 auf fünf Euro zu erhöhen. Ermäßigte zahlen zukünftig drei statt 2,80 Euro (wir haben berichtet). Über die 40-Euro-Wertkarte soll weiterhin ein Rabatt von 15 Prozent gewährt werden. Saisonbeginn ist der 15. September, Saisonende ist Ende Mai 2026. Zustimmung gab es auch für die Verkürzung der Öffnungszeit um eine Stunde am Freitag. An diesem Tag kann nur noch bis 21 Uhr gebadet werden. In den Sommerferien ist das Bad schon ab 10.30 Uhr geöffnet.