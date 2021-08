2 Auf dem Parkplatz des Kauflands fühlen sich die Mauereidechsen besonders wohl. Foto: Jauch

Südeuropa und die Rheinebene gehören zu den Lebensräumen der Zauneidechsen. Doch warum leben sie auch in Hechingen? Etwa auf dem Kaufland-Parkplatz? Das erklärt Thomas Jauch, der nicht nur Stadtsprecher, sondern sich auch mit Eidechsen auskennt.

Hechingen - Auf dem Kaufland-Parkplatz lebt in den granitgeschotterten und locker bepflanzten Abgrenzungen der Parkflächen eine kleine Population der Mauereidechse (Podarcis muralis). Die Art ist in Mittel- und Südeuropa wohl die häufigste Eidechsenart, und sie ist in besonderem Maße ein Kulturfolger: In Südeuropa sieht man die flinken Tierchen massenhaft an Natursteinmauern herumflitzen, vor allem in besiedelten Gebieten. Wieso also sollen die auf dem Granitschotter und den Betonrabatten perfekt getarnten Reptilien etwas Besonderes sein? Weil sie in Hechingen eigentlich gar nicht vorkommen dürften.

Denn die natürlichen Vorkommen der Mauereidechse beschränken sich in Deutschland auf die Rheinebene, den Unterlauf des Neckars und die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland (siehe die Verbreitungskarte).

In diesen Gebieten ist sie wiederum dem Menschen gefolgt, denn sie besiedelte wohl ursprünglich hauptsächlich die Natursteinmauern in Weinbergen. Die Mauereidechse ist aber in anderer Beziehung noch ein interessantes Tier: Sie wird seit dem 19. Jahrhundert gerne in Deutschland an klimatisch bevorzugten Plätzen ausgesetzt und bildet dann, teilweise seit über 100 Jahren, stabile, sich reproduzierende Populationen. Die bekanntesten Aussetzungen in Baden-Württemberg sind das Vorkommen am Tübinger Schloss und diverse Populationen in Stuttgart. Aber nicht nur die gezielte, und im Übrigen nach dem Naturschutzgesetz verbotene Ansiedlung durch den Menschen verhilft dem Tier, sein Verbreitungsgebiet zu vergrößern – die Mauereidechse bedient sich offensichtlich gern menschlicher Transportwege. Denn sie wird immer wieder im Umfeld von Bahnhöfen und Gleisanlagen gesichtet, wohin sie offensichtlich durch Schwarzfahren mit dem Zug gelangt.

Hechingen liegt weit entfernt von Gebieten, in denen die Tiere sonst vorkommen

Die spannende Frage ist nun: Wie sind die Mauereidechsen auf den Supermarktparkplatz in der Zollernstadt gelangt? Zwar gibt es Hinweise darauf, dass im nahegelegenen Naturschutzgebiet Lauchhalde auf Gemarkung Stein vor 20 Jahren Mauereidechsen gesichtet wurden, in den aktuellen Verbreitungskarten ist Hechingen jedoch weit entfernt von natürlichen Vorkommen. Auch ist es nicht wahrscheinlich, dass die Eidechsen über die vielbefahrenen Straßen von der Lauchhalde in die Kaullastraße gewandert sind. Wahrscheinlicher ist, dass sie mit einem Zuliefertransport für den Supermarkt in Hechingen gelandet sind, und es geschafft haben, hier zu überleben.

Seit Juni können die Reptilien auf dem Parkplatz beobachtet werden

Die Mauereidechse hat noch ein weiteres hervorstechendes Merkmal: Sie bildet viele geographische Unterarten aus, die sich von der Zeichnung unterscheiden, und die Tiere einzelner Populationen unterscheiden sich ebenfalls sehr stark voneinander. Könnte man die Unterart der Tiere bestimmen, so würde auch klar werden, ob es sich um die heimische Unterart oder eine eingeschleppte handelt.

In einem ersten Schritt müsste dazu ein Tier gefangen werden, da die Zuordnung vor allem über die Zeichnung des Bauches geschieht. Sollte dies gelingen, besteht jedoch die Gefahr, dass das Tier seinen Schwanz abwirft. Dieser wächst nur noch verkümmert nach und bringt die Echse in Gefahr: Im Schwanz speichert sie nämlich einen Großteil der Fettreserven für die Winterruhe. Schlussendlich würde aber auch die Betrachtung des Bauches noch keine vollständige Sicherheit über die Unterart garantieren. Bei einer Untersuchung der Stuttgarter Vorkommen gelang die Zuordnung allein über genetische Untersuchungen.

Den wirklich blitzschnellen Tierchen geht es bis dato gut auf dem Parkplatz. Seit Juni konnten sie dort regelmäßig beobachtet werden, wahrscheinlich sind es aber nur zwischen fünf und zehn Individuen. Entscheidend wird sein, ob die Mauereidechsen sich hier reproduzieren können. Hätte eines der Weibchen Eier abgelegt, so müssten die Jungtiere noch im August oder Anfang September schlüpfen. Mit ein Grund, so wird in der einschlägigen Literatur vermutet, dass die Mauereidechse in Deutschland auf dem Vormarsch ist, ist die Klimaerwärmung.

Die Mauereidechse hat es nämlich gerne warm. Ihre Körpertemperatur ist höher als diejenige der heimischen Zauneidechse (Lacerta agilis). Gegenüber dieser hat sie übrigens noch einen entscheidenden Vorteil: Sie kann auch an senkrechten Mauern ausgezeichnet klettern.

Der Autor, Thomas Jauch, wird die Mauereidechsenpopulation weiter im Blick behalten.