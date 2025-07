Mauchener Theatergruppe auf Achse: Situationskomik und viel Turbulenzen

1 Die Theatergruppe „D’Kulissebürzler“ startet ihre Sommertour mit zehn Freilichtaufführungen (v. l. hintere Reihe): Willi Michel, Sonja Müller, Theresa Michel, Thomas Hofer, Michael Schmidt, Thomas Schmidt. Vordere Reihe v. l.: Marianne Fischer, Jessica Johnson und Hannah Fritz. Foto: Siegfried Feuchter Die Theatergruppe „D’Kulissebürzler“ startet mit der Komödie in drei Akten „... un der Tag cha cho“ von Christiane Cavazzini ihre Sommertour.







Seit Jahren ist beste Unterhaltung garantiert, wenn die erprobten Laienschauspieler der seit 47 Jahren bestehenden Mundarttheatergruppe „D’Kulissebürzler“ mit ihren inzwischen zehn Freilichtaufführungen durchs Markgräflerland touren und mit ihren Komödien in alemannischer Mundart dem Publikum viel Freude bereiten. Welch sehr guter Ruf der engagierten Theatergruppe vorauseilt, belegt der stets starke Besuch der Veranstaltungen mit jeweils bis zu 500 Besuchern. Die Besucherzahl variiert und hängt vom Platzangebot des jeweiligen Aufführungsortes ab. Premiere in diesem Jahr ist am Mittwoch, 23. Juli, um 20 Uhr in Egringen beim Weingut Brenneisen.