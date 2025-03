Sein Klavierkabarett „Widerspruchsreif“ präsentiert Matthias Ningel am Samstag, 29. März, im Theater im Deutschen Haus in St. Georgen.

Kabarettfreunde kommen in der aktuellen Spielzeit im Theater im Deutschen Haus auf ihre Kosten, kündigt das Theaterteam an. Denn das Gastspieljahr ist gespickt mit Glanzlichtern und hochkarätigen Gästen der Sparte Kabarett, Comedy und Kleinkunst.

Direkt am Samstag, 29. März, gastiert der Kabarettist Matthias Ningel ab 20 Uhr mit seinem Bühnenprogramm „Widerspruchsreif“ in der Bergstadt: Er präsentiert sich als Beobachter mit dem Blick fürs Paradoxe. Er reflektiert das Weltgeschehen in einem Zerrspiegel, sieht Unstimmigkeiten und gelangt zu einer simplen Erkenntnis: Das Wesentliche ist das Widersprüchliche! So findet er die Schönheit im Hässlichen, das Faszinierende im Abstoßenden, die Anmut in der hölzernen Bewegung und die Poesie im Profanen.

Naheliegend, dass Ningels neue Geschichten und Klavierlieder allesamt zwiespältiger Natur sind: Ein fröhliches Jagdlied, in dem Jäger zu Gejagten werden, ein demolierter Walzer über die Feindschaft unter Freunden, ein Schauerlied über einen Kirmesbesuch, der die Frage aufwirft: Wo ist es eigentlich gruseliger – innerhalb oder außerhalb der Geisterbahn?

Er sieht bunt, nicht schwarz

Statt schwarz zu sehen, greift Ningel nach dem rettenden Wasserfarbkasten und zeichnet ein buntes Panorama der Aussichtslosigkeit: herrlich wuselig, schwindelerregend musikalisch und von wimmelndem Witz. „Widerspruchreif“ ist ein Kabarettprogramm voller Musik, Humor, Philosophie und Stand-up-Prosa sowie eine Quelle disparater Empfindungen: schockierend-heiter, betörend-verstörend und aufrichtig-flapsig.

Frisch gebackener Preisträger

Auf Einladung des Theaters im Deutschen Haus kommt ein frisch gebackener Preisträger nach St. Georgen: Ningel gewann erst vor wenigen Wochen im Februar den renommierten Kabarettpreis „Rostocker Koggenzieher in Gold“ und ist zudem für den Stuttgarter Besen nominiert.

Die Karte für den Kabarettabend kostet 20 Euro zuzüglich Systemgebühr. Schüler zahlen 18 Euro. Tickets gibt es bei Natur- und Feinkost Hoppe sowie im Online-Ticketshop des Theaters.