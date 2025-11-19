Matthias Leyn will nicht mehr: Das sagt der Landrat zum Rücktritt des Schömberger Bürgermeisters

Der Rücktritt von Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn war ein Paukenschlag. Landrat Helmut Riegger schätzt Leyns Arbeit. Was sagt der Landrat zu Leyns Schritt?

Wie sehr Landrat Helmut Riegger die Arbeit von Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn schätzte, wurde bei der Sitzung des Gemeinderates im April deutlich. Riegger und Leyns Ehefrau Anja kamen als Überraschungsgäste in die Sitzung. Riegger würdigte den sichtlich überraschten Leyn für seine Verdienste. Der Landrat lobte Leyns großes persönliches Engagement.

Viel Lob vom Landrat Riegger erwähnte den mit Fördergeldern errichteten Aussichtsturm „Himmelsglück“ und die Sanierung diverser Straßen. Auch bei den Kindergärten sei einiges passiert. Der Bürgermeister habe den Kurort weiterentwickelt und zu einer Marke gemacht, lobte der Landrat seinerzeit. „Die Infrastruktur stimmt.“ Zwar sei dem geschlossenen Wellenbad nachgetrauert worden, doch dann sei die Sache abgehakt und nach vorne geschaut worden. Nach den Worten des Landrats machte sich Leyn auch bei der medizinischen Versorgung von Schömberg verdient. Dass die Gemeinde einen Notarztstandort bekommen habe, sei besonders dem Bürgermeister zu verdanken. Auch die Versorgung mit Hausärzten sei gut. Ähnlich äußerte sich Riegger bei der Vereidigung von Leyn zu seiner zweiten Amtszeit im April 2023 im Kurhaus in Schömberg.

Landrat Helmut Riegger, (erste Reihe Dritter von rechts) lobte Bürgermeister Matthias Leyn (erste Reihe, rechts) bei dessen zweiter Amtseinführung im Schömberger Kurhaus im April 2023 für dessen Engagement für Schömberg Foto: Wurster

Leyn zeigte sich seinerzeit überrascht vom Besuch des Landrats. Die zehn Jahre seien zwar kräftezehrend gewesen, hätten aber auch Spaß gemacht, sagte Leyn – mit seinem jetzt überraschenden Rücktritt anscheinend jetzt doch zu kräftezehrend.

Leere Kassen In der gleichen Sitzung hatte das Gremium den Haushalt für das laufende Jahr einstimmig verabschiedet. Es gab aber auch ein großes Wehklagen angesichts leerer Kassen. Ansonsten waren die Beratungen zum Zahlenwerk nicht öffentlich. Lediglich Einbringung und Verabschiedung des Haushalts waren öffentlich.

Hartes Ringen

Dass es im Gremium manchmal ein hartes Ringen um einzelne Posten in Zeiten leerer Kassen gibt, zeigte sich manchmal dann doch öffentlich. So brachte UWV-Fraktionschef Udo Bertsch just in der April-Sitzung einen Antrag ein, wonach die Aussegnungshalle in Bieselsberg zu einer Multifunktionshalle ausgebaut werden soll.

Kosten sollten durch einen Zuschuss und Eigenleistung eingespart werden. CDU und MUZ jedoch setzten eine abgespeckte Version bei der Sanierung der Aussegnungshalle als Kompromiss durch. Auch der Bürgermeister war für die abgespeckte Version. Im ursprünglichen Haushaltsentwurf kam die Aussegnungshalle gar nicht mehr vor.

Riegger überrascht Überraschung bei Riegger „Ich war sehr überrascht und betroffen“, teilte Landrat Helmut Riegger nun als Reaktion auf Leyns Rücktrittsankündigung zum 31. März mit. „Leyn ist ein sehr guter Bürgermeister, der viel bewegt hat in Schömberg“, meinte Riegger.

Nach vorne geschaut

Bei seinem Überraschungsbesuch Ende April gab es für Riegger keinerlei Hinweise auf eine Amtsmüdigkeit von Leyn: „Er hat stets für die Gemeinde nach vorne geschaut und nach guten Lösungen gesucht.“

Mehr Respekt gefordert Und wie sieht der Landrat generell den Umgang mit Amtsträgern? „Ich bin überzeugt, dass wir im Umgang miteinander wieder mehr Respekt brauchen. Kritik gehört zur Demokratie, aber sie muss sachlich bleiben. Diese Sachlichkeit vermisse ich in einigen Gremien“, moniert der Landrat.

Zu Gelassenheit geraten Welche Tipps hat der Landrat für Bürgermeister, wie sie mit unberechtigten Angriffen umgehen sollen? „Wesentlich ist, Gelassenheit zu bewahren und Angriffe nicht allzu persönlich zu nehmen. Offenheit, Ruhe und klare Kommunikation helfen, die eigene Haltung zu bewahren“, meint Riegger.

Manchmal zu große Ansprüche Glaubt Riegger, dass zumindest in einem Teil der Bevölkerung die Anspruchshaltung gegenüber dem Staat zu groß geworden ist? „Manche Erwartungen gehen inzwischen über das Machbare hinaus“, findet Riegger: „Umso wichtiger ist es, immer wieder zu erklären, was leistbar ist und wo die Grenzen kommunaler Möglichkeiten liegen.“

Prioritäten setzen Und was sollen Bürgermeister angesichts leerer Kassen tun, um doch eine positive Stimmung in der Bevölkerung zu erhalten oder wieder zu erzeugen? Hier hat Riegger ebenfalls eine klare Position: „Auch in schwierigen finanziellen Lagen sollte offen kommuniziert, Prioritäten klar gesetzt und die Bevölkerung frühzeitig eingebunden werden. Transparenz und Beteiligung sind in diesen Zeiten von Bedeutung.“