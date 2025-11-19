Matthias Leyn will nicht mehr: Das sagt der Landrat zum Rücktritt des Schömberger Bürgermeisters

Der Rücktritt von Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn war ein Paukenschlag. Landrat Helmut Riegger schätzt Leyns Arbeit. Was sagt der Landrat zu Leyns Schritt?
Wie sehr Landrat Helmut Riegger die Arbeit von Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn schätzte, wurde bei der Sitzung des Gemeinderates im April deutlich. Riegger und Leyns Ehefrau Anja kamen als Überraschungsgäste in die Sitzung. Riegger würdigte den sichtlich überraschten Leyn für seine Verdienste. Der Landrat lobte Leyns großes persönliches Engagement.