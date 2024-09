Im Gepäck bei ihren Besuch in der „Rebblüte“ hatten Altbürgermeister Willi Mathis und Kippenheims aktueller Bürgermeister Matthias Gutbrod Kochschürze und Kochlöffel – die beiden Amtsträger hatten den Bewohnern ein gemeinsames Mittagessen versprochen, natürlich von Gutbrod und Mathis selbst zubereitet.

Das Pflegeheim gehört zur Benevit Gruppe und funktioniert nach dem Hausgemein-schaftskonzept, in insgesamt vier Wohnungen leben jeweils 15 Personen zusammen und werden jeden Tag mit frischem Essen versorgt. An diesem Tag jedoch nicht von der hauseigenen Köchin sondern von Gutbrod und Mathis.

Schnell scharten sich ein gutes Dutzend Bewohnerinnen um die beiden Hobbyköche und es ergaben sich humorvolle Unterhaltungen. „Fünf Jahre bin ich schon hier, aber sowas habe ich noch nicht erlebt“, erzählt die rüstige Bewohnerin Rosa sichtlich stolz. Am Herd geht es zwischenzeitlich los. Gutbrod knetet das Hackfleisch für die Fleischküchle während Willi Mathis Kartoffeln schält. „Bei uns zu Hause kocht meistens meine Frau“, erzählt Mathis schmunzelnd. Gutbrod hingegen sieht man an, dass er sich am Herd wohl fühlt. „Ich koche gerne und versuche gerade am Wochenende, etwas Leckeres auf den Tisch zu bringen“. Die Bewohner sind zwischenzeitlich dazugekommen und verwickeln die beiden Bürgermeister in Gespräche. Einige helfen beim Schälen der Kartoffeln und Karotten. Auch Mitarbeiter haben sich dazu gesellt.

Pünktlich um 12 Uhr wurde der Tisch gedeckt

Es ist zu spüren, dass die Bewohner den Besuch sichtlich genießen. Pünktlich um 12 Uhr decken Gutbrod und Mathis die Tische ein. Die Bewohner warten gespannt auf das Mittagessen. Neben den selbst gemachten badischen Fleischküchle servieren die beiden Bürgermeister Kartoffelsalat, ebenfalls selbst zubereitet. Nach dem gemeinsamen Mittagessen verabschieden sich Mathis und Gutbrod von den Bewohnern, nicht ohne jedoch vorher noch das Dessert serviert zu haben. „Das hat großen Spaß gemacht und für die Bewohner war das eine schöne Abwechslung“, resümiert Gutbrod den Morgen im Pflegeheim Rebenblüte. „Das machen wir wieder mal, aber dann bringe ich meine Frau mit“, lacht Mathis zum Abschied.