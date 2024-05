1 Die Polizei suchte nach dem Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke nach dem Täter. Nun hat er sich gestellt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 17-Jähriger, der mutmaßlich am Samstag den SPD-Politiker Matthias Ecke auf offener Straße angegriffen hat, hat sich nun der Polizei gestellt.









Nach dem brutalen Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden hat sich ein Jugendlicher bei der Polizei gemeldet. Der 17-Jährige gab an, dass er den 41-Jährigen niedergeschlagen habe, wie das sächsische Landeskriminalamt (LKA) am Sonntag mitteilte.