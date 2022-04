1 Das Logo des Autozulieferers Mahle. Foto: Daniel Naupold/Archiv Foto: Daniel Naupold/dpa

Der Vorsitzende der Geschäftsführung des Autozulieferers Mahle, Matthias Arleth, verlässt das Unternehmen zum 30. April.















Link kopiert

Stuttgart/Rottweil/Donaueschingen - Die "einvernehmliche Beendigung der Zusammenarbeit" sei wegen unterschiedlicher Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung des Konzerns erfolgt, teilte Mahle am Freitag mit. Bis zu einer Entscheidung für einen Nachfolger durch den Aufsichtsrat werde Michael Frick (55), Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen, hieß es. Arleth war im Januar 2022 zum Technologiekonzern gestoßen.

Der Stuttgarter Konzern unterhält in der Region Standorte in Rottweil und Donaueschingen. Für das Werk in Rottweil hatte Mahle im Jahr 2020 die Streichung von 150 Stellen angekündigt. Mit damals rund 900 Mitarbeitern zählte der Standort zu den größten in Europa. Das Unternehmen steckt in der Krise, kämpft mit dem Umbruch in der Autobranche. Der Konzern hatte sein Geld lange überwiegend mit Teilen für den Verbrennungsmotor verdient. Viele Autobauer setzen aber verstärkt auf E-Mobilität, so dass der Verkauf von Kolben, Pumpen und Filtern längerfristig kein tragfähiges Geschäftsfeld mehr ist.