Mattfeld in Weil am Rhein: Schutz für Wachtelkönig im Mattfeld abgeschlossen

Die Wege durch das Mattfeld im Weiler Dreiländergarten sind wieder freigegeben. Brütende Vögel konnten nicht nachgewiesen werden.

Die im Juni eingerichteten Schutzmaßnahmen für den seltenen Wachtelkönig im Mattfeld bei Weil am Rhein sind seit Donnerstag, 11. September, beendet, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts Lörrach. Die seit dem 10. Juni gesperrten Wege sind ab sofort wieder frei zugänglich. Auf einer Fläche von rund sechs Hektar wurde damit dem streng geschützten Bodenbrüter ein störungsarmer Rückzugsraum geboten.

Kein Brutnachweis erbracht Trotz starker Anzeichen ließ sich kein sicherer Brutnachweis erbringen. „Für einen solchen Nachweis wären gezielte Beobachtungen im Zusammenhang mit der Mahd erforderlich gewesen. Witterungsbedingt konnte die Mahd jedoch nicht stattfinden.“, erläutert Max Metzger, zuständiger Ökologe im Sachgebiet Naturschutz und Landschaftspflege. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Zugvogel inzwischen in sein mehr als 7500 Kilometer entferntes Überwinterungsgebiet östlich des subsaharischen Afrikas aufgebrochen.

Lebensraum für Vögel

Auch wenn sich kein Brutnachweis erbringen ließ, waren die Schutzmaßnahmen bedeutend für den Artenschutz. Sie haben kurzfristig wertvollen Lebensraum für eine sehr seltene Art geschaffen und damit auch über den Wachtelkönig hinaus zum Erhalt der biologischen Vielfalt beigetragen, heißt es weiter.

Das Mattfeld ist Teil des europaweit geschützten Fauna-Flora-Habitat-Gebiets und gilt als herausragender Vogellebensraum.

Die Umsetzung war allerdings nicht frei von Schwierigkeiten: Bis Ende Juli wurde der Schutzzaun wiederholt mutwillig beschädigt. Dank des ehrenamtlichen Engagements einzelner Beteiligter sowie der Unterstützung durch das Ranger-Team im Landschaftspark Wiese konnte er dennoch aufrechterhalten werden. „Wir danken allen Beteiligten für die Unterstützung der Schutzmaßnahmen – insbesondere den Rangern sowie den vielen verständnisvollen Erholungssuchenden. Ihre Rücksichtnahme hat wesentlich zum Gelingen beigetragen“, betont Metzger.