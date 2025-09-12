Mattfeld in Weil am Rhein: Schutz für Wachtelkönig im Mattfeld abgeschlossen

Die Wege durch das Mattfeld im Weiler Dreiländergarten sind wieder freigegeben. Brütende Vögel konnten nicht nachgewiesen werden.
Die im Juni eingerichteten Schutzmaßnahmen für den seltenen Wachtelkönig im Mattfeld bei Weil am Rhein sind seit Donnerstag, 11. September, beendet, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts Lörrach. Die seit dem 10. Juni gesperrten Wege sind ab sofort wieder frei zugänglich. Auf einer Fläche von rund sechs Hektar wurde damit dem streng geschützten Bodenbrüter ein störungsarmer Rückzugsraum geboten.