Mattes & Ammann in Tieringen: 25 Arbeitsplätze fallen weg

1 Mattes & Ammann wird sein Werk drei künftig nicht mehr benötigen. Foto: Christoph Holbein Das Textilunternehmen Mattes & Ammann verlegt sein Lager und Teile der Logistik und der Warenendkontrolle nach Nordrhein-Westfalen. Rund 25 Arbeitsplätze fallen weg.







Den Hintergrund des Arbeitsplatzabbaus hat Christoph Larsén-Mattes, Inhaber und Geschäftsführer von „Mattes & Ammann“, unserer Redaktion am Donnerstag erläutert: 2017 war Mattes & Ammann auf der Suche nach einem geeigneten, vollstufigen Textilveredler in Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen fündig geworden; man hatte den größten Teil des Unternehmens erworben und dort in den vergangenen Jahren Abläufe und Infrastruktur optimiert.