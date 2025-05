Bei schönem Wetter gibt es hier eigentlich kein Halten mehr, Kinderlachen, quietschvergnügte Mädchen und Buben, die umherrennen, entspannte Eltern, die lächelnd den Nachwuchs im Auge behalten.

Doch jetzt sieht das anders aus: trist, grau und trocken. Keine Spur vom Wasserspaß.

Eigentlich werden beide Anlagen von einer Quelle gespeist , die im Bereich der Grundstraße entspringt und früher als „Wannenbächle“ in Richtung Ortsmitte floss. Schon vor Jahrzehnten verdolt, fließt das Wasser der Quelle unter der Dauchinger Straße durch den Park in der Ortsmitte und von dort unter der Rottweiler Straße hindurch in die Eschach. Und in dieser Dole wurde vom Park aus eine zusätzliche Wasserleitung verlegt, über die im Freispiegel der Brunnen und auch die Matschanlage im Eschachpark mit Wasser versorgt wird.

Dort tummeln sich bei schönem Wetter sehr oft viele Kinder, doch auch Erwachsene genießen bei heißem Wetter das kühlende Nass des Brunnens. Das Problem dabei: In schöner Regelmäßigkeit wird die Wasserzufuhr durch das extrem kalkhaltige Wasser und das damit verbundene Verstopfen der Zuführleitung vollständig verstopft.

Sogar der Verkehr wird ausgebremst

Das Thema war schon des Öfteren im Gemeinderat. Ortsbaumeister Hartmut Stern legte den Räten dabei sogar einmal ein Stück der Zuführleitung als Schaumaterial vor, und die Ratsmitglieder staunten nicht schlecht: Hart wie Beton setzt sich der Kalk in der Zuführleitung fest und verstopft die Leitung zu 100 Prozent. Mit Blick auf die bevorstehende warme Jahreszeit hat die Gemeinde nun einmal mehr eine Fachfirma beauftragt, die die verstopfte Leitung mit einem Spezialgerät durchfräsen soll, damit das Wasser wieder fließt.

Dies ist auch der Grund, weshalb es in den vergangenen Wochen während der Einsätze der Fachfirma in der Rottweiler Straße immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kam, denn der Einlaufschacht für die Zuführungsleitung liegt am Rande dieser vielbefahrenen Straße. Von dort aus fräst sich der eingesetzte Spezialbohrer Zentimeter um Zentimeter in Richtung Eschachpark.

Auch das noch: Panne durchkreuz Arbeiten

Aktuell ruhen diese Arbeiten, weil ein Ersatzteil für das Spezialgerät eine zu lange Lieferzeit hat. Gemeinderat Thilo Briechle hinterfragte mit Blick auf die Kosten, die pro Maßnahme eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich für immer wiederkehrende „Fräsarbeiten“ verursacht, ob es nicht andere, weniger kostenintensive Lösungen gebe und sprach gar von einem „Luxusbrunnen“ im Eschachpark.

Sowohl Bürgermeister Martin Ragg als auch Ortsbaumeister Hartmut Stern verwiesen in ihrer Antwort darauf, dass man schon längst, bislang allerdings ohne Erfolg, nach möglichen, machbaren und auch finanzierbaren Lösungen gesucht habe. Sogar der Einbau einer Enthärtungsanlage sei unter Einbeziehung von Experten diskutiert und wieder verworfen worden. Andererseits sei den Menschen die Brunnenanlage im Eschachpark und den Kindern ihre Matschanlage sehr wichtig und auch eine Bereicherung für den gesamten Eschachpark – und wann immer der Brunnen dort ohne Wasser ist, werde dies bei der Verwaltung reklamiert. Für gute und umsetzbare Alternativen und Lösungsvorschläge sei man offen und dankbar, so Ragg und Stern im Einklang.