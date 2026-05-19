Mathe-Olympiade in Shanghai: So lief die Qualifizierung in Oberwolfach

Am Mathematischen Forschungsinstitut kamen 16 Nachwuchsmathematiker zusammen, um sich für die Teilnahme an der Mathe-Olympiade in Shanghai zu qualifizieren.
Sie rechnen, knobeln und denken quer – sieben Stunden am Tag und das ganz freiwillig, weil es ihnen Spaß macht: Die 16 besten Nachwuchsmathematiker aus ganz Deutschland hatten sich für die Endrunde qualifiziert und haben eine Woche am Ma thematischen Forschungsinstitut in Oberwolfach verbracht. Dort kämpften sie in einer Abschlussklausur um die sechs Plätze im deutschen Team für die Internationale Mathematik-Olympiade (IMO) in Shang hai. Mit dabei sind diesmal: Clemens Böke (Löhne), Ben Fischer (Braunschweig), Johannes Jakob (München), Grigorii Kukanov (München), David Kurniady (Erlangen) und Benedict Sittig (Geisenheim).