1 Mateo Klimowicz vom VfB Stuttgart ist für die U21-EM nominiert Foto: imago images/Thomas Frey

Im März steht für die deutsche U21-Auswahl die Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien an. Mit von der Partie ist dann auch Mateo Klimowicz vom VfB Stuttgart.

Frankfurt - DFB-Trainer Stefan Kuntz hat unter anderem Mateo Klimowicz vom Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart sowie Wunderkind Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund für die Gruppenphase der U21-EM in Ungarn und Slowenien nominiert. Sowohl Klimowicz als auch Moukoko stehen erstmals im Aufgebot des wichtigsten Nachwuchsteams des Deutschen Fußball-Bundes. Sollte der 16-jährige Dortmunder zum Einsatz kommen, löst er Florian Wirtz (17) als jüngsten Spieler in der Geschichte der U21 ab.

„Mit Youssoufa haben wir ein außergewöhnliches Talent in Deutschland, das wir behutsam und leistungsgerecht fördern wollen. In enger Absprache mit Borussia Dortmund haben wir deshalb beschlossen, ihn zu nominieren, weil wir denken, dass seine Teilnahme sowohl der Mannschaft als auch ihm in der Entwicklung weiterhilft“, sagte Kuntz.

Im September hatte Moukoko sein erstes Spiel für die U20-Auswahl des DFB bestritten, zuvor war er schon für die U16 aufgelaufen. Er wäre auch für Kamerun spielberechtigt, hat sich aber für Deutschland entschieden. In der Bundesliga hatte er am Samstag sein drittes Tor im 13. Spiel für den BVB erzielt.

Auch Wolfsburgs Ridle Baku ist dabei

Im Kader für die drei Vorrundenpartien befinden sich in Malick Thiaw (Schalke 04), Mateo Klimowicz (VfB Stuttgart) und Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth) drei weitere Spieler, die erstmals für die deutsche U21 zum Einsatz kommen könnten. Auch der zuletzt schon von Joachim Löw nominierte Ridle Baku (VfL Wolfsburg) fährt mit nach Ungarn, Leverkusens Wirtz gehört dagegen nicht zum Aufgebot.

Nicht im Team steht auch Bayern Münchens Jungstar Jamal Musiala. Der 18-Jährige, der erst Anfang März vom englischen Verband FA zum DFB gewechselt war, hatte im Herbst in der EM-Qualifikation für Englands U21 gespielt. Für zwei Länder dürfen Spieler nicht binnen eines Wettbewerbs antreten.

Das deutsche Team trifft sich am Sonntag in Frankfurt/Main und reist am Montag nach Ungarn weiter. Dort steht schon am Mittwoch in Szekesfehervar das erste Gruppenspiel gegen den Gastgeber an, die weiteren Gegner sind die Niederlande (27. März) und Rumänien (30. März). Die K.o.-Runde findet erst im Mai und Juni statt.

Der deutsche Kader für die Gruppenphase der U21-EM:

Tor: Finn Dahmen (1. FSV Mainz 05), Lennart Grill (Bayer 04 Leverkusen), Markus Schubert (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Stephan Kofi Ambrosius (Hamburger SV), Ridle Baku (VfL Wolfsburg), Ismail Jakobs (1. FC Köln), Maxim Leitsch (VfL Bochum), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), David Raum (SpVgg Greuther Fürth), Nico Schlotterbeck (1. FC Union Berlin), Malick Thiaw (FC Schalke 04), Josha Vagnoman (Hamburger SV)

Mittelfeld/Angriff: Mergim Berisha (Red Bull Salzburg), Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05), Niklas Dorsch (KAA Gent), Vitaly Janelt (VfL Bochum), Mateo Klimowicz (VfB Stuttgart), Florian Krüger (Erzgebirge Aue), Arne Maier (Arminia Bielefeld), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Lukas Nmecha (RSC Anderlecht), Salih Özcan (1. FC Köln), Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth)