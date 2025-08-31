Matchwinner des VfB Stuttgart: Alles andere als Schema F – wie Chema Andres beim VfB beeindruckt

Er ist ein junger Hüpfer, spielt aber wie ein alter Hase – sagen zumindest seine Vorgesetzten. Wie es Chema Andres geschafft hat, beim VfB Stuttgart schnell Eindruck zu machen.
Sein Sprung ins Glück hatte fast schon etwas Monumentales. Das Bild, wie Chema Andres abhebt und jubelnd die rechte Faust nach oben reißt, ist jedenfalls eines der Schöneren der Sportfotografie. Dabei ist die Ästhetik ja nur ein Nebeneffekt dessen, was am Samstagnachmittag geschehen ist. Viel wichtiger ist: die Bedeutung des Moments.