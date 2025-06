Match am 5. Juli: Darum kommen Top-Spieler nach Hofstetten

1 Hofstettens Bürgermeister Martin Aßmuth steht als Mitglied der SC-Legenden ebenfalls auf dem Platz und freut sich auf das Spiel. Foto: Gemeinde Hofstetten Ein Team aus ehemaligen Profi-Fußballern kickt gegen die SC-Legenden. Auch Kult-Trainer Dragoslav Stepanovic reist an.







Fußball für den guten Zweck steht in Hofstetten im Juli nun zwei Mal an: Nicht nur, dass die ukrainische Nationalmannschaft der Bürgermeister am 19. Juli gegen die der deutschen kickt. Bereits am 5. Juli werden „Legenden“ des SC Hofstetten, also die alten Herren gegen das Team des Sportartikelherstellers Jako, in dem ausschließlich ehemaligen Profi-Fußballer spielen. Außerdem wird der Kult-Trainer Dragoslav Stepanovic anlässlich des Spiels nach Hofstetten kommen. Der ehemalige Coach von Eintracht Frankfurt wird seine Biografie „Lebbe geht weiter“ mitbringen. Der Erlös aus dem Verkauf von Essen und Getränken soll der Umwandlung des SC-Trainingsplatzes in einen Kunstrasenplatz zugute kommen.